Атака на нафтопровід: Трамп припустив причетність Ірану

Президент США Дональд Трамп припустив, що Іран причетний до атаки на саудівський нафтопровід Схід-Захід. Цей маршрут дозволяє експортувати нафту в обхід Ормузької протоки. Про це він заявив журналістам у Дубліні 12 вересня, повідомляє Reuters.

📢 «Думаю, так. Імовірно, так», — відповів Трамп на запитання про причетність Тегерана.

Американський президент також підтвердив розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, назвавши його своїм «хорошим другом».

Що відомо про атаку на нафтопровід

Саудівська Аравія тимчасово зупинила нафтопровід після удару дронів як запобіжний захід. За заявами Ер-Ріяда та Багдада, атаку здійснили з території Іраку, де діють підтримувані Іраном збройні угруповання.

На момент публікації Reuters відповідальності за удар ніхто не взяв. Саудівське МЗС повідомило про постраждалих і пошкодження, масштаби яких оцінювали.

ℹ️ Нафтопровід завдовжки близько 1200 кілометрів перетинає Аравійський півострів. Останніми місяцями ним транспортували 4–5 млн барелів нафти на добу — приблизно 4–5% світового постачання. Ці дані наводить Reuters у матеріалі про зупинку нафтопроводу.

Трамп повідомив про контакти з хуситами

За словами президента США, єменські хусити зв’язувалися з його адміністрацією. Він стверджує, що вони не хочуть прямого американського втручання в конфлікт.

📢 «Вони б дуже хотіли, щоб ми не втручалися, і вони пропускають більшість кораблів. Є лише одна країна, якою вони не дуже задоволені, і ми це владнаємо», — сказав Трамп.

За інформацією Reuters, Мухаммед бін Салман звертався до Вашингтона по військову допомогу проти хуситів. Співрозмовники агентства повідомили, що США наразі відмовилися від прямого втручання, але погодилися допомагати розвідданими.

Тим часом у серпні саудівський видобуток нафти скоротився на 1,9 млн барелів на добу, до 6,238 млн. Це найнижчий показник із 1990 року. Про дані, які Ер-Ріяд передав ОПЕК, повідомив Bloomberg, пише Al-Monitor.