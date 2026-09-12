Житомирщина 12 вересня: удари по магазину, підприємству та АЗС

У суботу, 12 вересня, російські обстріли Житомирщини забрали життя двох людей, ще одна людина постраждала. Загиблі стали жертвами удару по продуктовому магазину у Звягелі. Про наслідки атак повідомили начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко та ДСНС України.

💥 Удари по магазину, підприємству та АЗС

За повідомленням Віталія Бунечка, протягом ночі та дня російські війська атакували кілька цивільних об’єктів області.

📢 «Сьогодні, 12 вересня, ворог продовжує тероризувати Житомирщину. Вночі було вражено підприємство з іноземними інвестиціями. Зранку автозаправна станція в Звягелі. Окрім того, 2 заправні станції в Коростені. В цих випадках обійшлося без жертв. Разом з тим, близько години тому було вражено продуктовий магазин знову ж таки в Звягелі де 2 людини загинули», — повідомив очільник ОВА.

Таким чином, Бунечко повідомив про удари по трьох автозаправних станціях: одній у Звягелі та двох у Коростені.

🚨 Рятувальники ліквідували пожежі

За даними ДСНС, у Коростенському та Звягельському районах пожежі виникли на двох АЗС і в магазині. Також горіли два легкові автомобілі та суха рослинність.

Рятувальники ліквідували всі займання попри загрозу повторних обстрілів. На місцях працювали екстрені служби.

ДСНС повідомила про одну постраждалу людину, однак не уточнила, під час якого саме удару вона зазнала травм. Інформація про наслідки атак уточнюється.

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