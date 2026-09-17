В Естонії пропонують щороку спрямовувати на підтримку України 0,25% ВВП

У парламенті Естонії запропонували закріпити багаторічну військову та фінансову підтримку України на рівні не менш як 0,25% валового внутрішнього продукту щороку. Такий пункт містить проєкт заяви «За перемогу України та забезпечення безпеки Європи», який внесли 67 депутатів Рійгікогу.

Документ від імені парламентарів подав голова комітету із закордонних справ Марко Міхкельсон. Як повідомляє естонський суспільний мовник ERR, проєкт ще має пройти обговорення та голосування. Його розгляд у профільному комітеті запланували на 17 вересня.

Автори ініціативи виходять із того, що перемога України та стратегічна поразка росії є необхідними умовами тривалого й справедливого миру та безпеки в Європі. Саме тому вони пропонують забезпечити Києву передбачувану допомогу, розраховану на кілька років.

Серед першочергових завдань депутати називають посилення української протиповітряної оборони. Союзників закликають надати пріоритет постачанню систем ППО та ракет до них, підтримувати безперервне надходження військової техніки й підготувати критично важливі запаси до майбутньої зими.

Окремий напрям стосується оборонної промисловості. У проєкті йдеться про розширення виробництва озброєнь, передачу Україні відповідних технологій і поглиблення співпраці між виробниками.

Також парламентарі пропонують посилити підтримку української розвідки, засобів спостереження та систем раннього попередження. Одним з інструментів такої взаємодії має бути обмін супутниковими знімками. Поряд із цим автори документа закликають прискорити інвестиції у виробництво безпілотників і засобів протидії їм.

Посилення санкцій, підтримка реформ і вже запланована допомога

Економічна частина заяви передбачає посилення тиску на росію. Депутати пропонують обмежувати доступ держави-агресора до технологій та скорочувати її доходи від продажу енергоносіїв. Вони також наголошують на необхідності ефективніше застосовувати санкції та притягувати до відповідальності їхніх порушників.

Окремо в документі засуджується заплановане на 20 вересня проведення виборів до державної думи рф на тимчасово окупованих українських територіях. Парламенту Естонії пропонують не визнавати результати такого голосування, а сформовану за його підсумками держдуму — легітимним представницьким органом.

Проєкт підтверджує підтримку майбутнього членства України в Європейському Союзі та НАТО. Водночас його автори підкреслюють важливість продовження українських реформ, зміцнення демократичних інститутів і боротьби з корупцією. У цьому ж контексті вони згадують дотримання прав опозиції та збереження політичного плюралізму.

Ще один пункт стосується підтримки спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України та механізмів відшкодування збитків, завданих російською війною.

✅Естонія вже передбачила військову допомогу Україні на 2026 рік відповідно до орієнтира у 0,25% ВВП — 110,7 млн євро. Більшу частину цих коштів спрямовують на продукцію естонської оборонної промисловості для українських потреб. Водночас Міноборони Естонії 24 серпня повідомило, що загальний обсяг цьогорічної військової підтримки сягне щонайменше 0,28% ВВП, перевищивши встановлений орієнтир.

Раніше міністр оборони Ганно Певкур оголосив про відставку на тлі скандалу з оборонними закупівлями, зокрема для України. Про це повідомляло видання Babel із посиланням на ERR.

Тим часом Центр протидії дезінформації при РНБО попередив про поширення росією в англомовному інформаційному просторі ЄС фейку про «нульову допомогу» Естонії Україні. За даними естонського МЗС, сукупний обсяг уже наданої та запланованої підтримки на 2022–2027 роки становить 1,41 млрд євро. Отже, ця сума охоплює як здійснену допомогу, так і майбутні зобов’язання.