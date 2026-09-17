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НБУ підвищив облікову ставку через інфляційні ризики

Денис Молотов
Денис Молотов
НБУ підвищив облікову ставку через інфляційні ризики
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 17.09.2026

Правління Національного банку України 17 вересня підвищило облікову ставку з 15,5% до 16% річних — на 0,5 відсоткового пункту. Регулятор пояснив рішення стійким ціновим тиском, наслідками порушень пропозиції товарів і послуг та зростанням ризиків прискорення інфляції у середньостроковій перспективі. Про рішення НБУ також повідомляє «Мінфін».

Підвищення ставки має посилити привабливість гривневих активів і підтримати стійкість валютного ринку. У Нацбанку розраховують, що це допоможе зберегти контроль над інфляційними очікуваннями населення та бізнесу й поступово повернути темпи зростання цін до цільового показника — 5%.

Однією з причин перегляду ставки стало прискорення споживчої інфляції. У серпні вона сягнула 8,1% у річному вимірі, перевищивши попередні очікування регулятора.

На динаміку цін, за оцінкою Нацбанку, вплинуло насамперед швидше подорожчання пального на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Додатковим чинником стало підвищення окремих адміністративно регульованих тарифів після російських ударів по критичній інфраструктурі.

У найближчі місяці інфляція може перевищувати раніше прогнозовані показники. Водночас регулятор очікує, що протягом 2027 року вона повернеться до поступового сповільнення.

💶 Зовнішнє фінансування та ситуація на фронті впливатимуть на подальші рішення

Окрему увагу НБУ приділяє надходженню міжнародної допомоги. У липні та серпні обсяги зовнішнього фінансування були меншими за очікувані, що спричинило скорочення міжнародних резервів України.

Регулятор водночас розраховує на отримання частини цих коштів у наступні місяці. Передумовою залишається виконання Україною зобов’язань, передбачених програмами міжнародної підтримки.

Серед інших ризиків для цінової стабільності Нацбанк називає можливе збільшення витрат на оборону та відбудову. Додатковий тиск може створювати й підвищення зарплат через нестачу працівників на ринку праці.

Вплив безпекової ситуації на інфляцію водночас може бути різноспрямованим. Її подальше погіршення здатне скоротити споживчий попит, послабити активність на ринку праці та, відповідно, зменшити тиск на ціни. За такого розвитку подій регулятор допускає перегляд монетарних умов.

📢 «Якщо в наступні місяці погіршення безпекової ситуації призведе до помітного охолодження споживчого попиту та ринку праці, НБУ розгляне можливість пом’якшення монетарних умов», — зазначили в Нацбанку.

НБУ підвищив облікову ставку через інфляційні ризики 01
Національний банк України / 17.09.2026

Попереднє підвищення облікової ставки відбулося 30 липня: тоді НБУ встановив її на рівні 15,5% річних. Таким чином, вересневе рішення стало наступним кроком посилення процентної політики на тлі інфляційних ризиків.

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