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Дружина Трампа-молодшого підтвердила, що російський олігарх оплатив святкування після весілля

Денис Молотов
Денис Молотов
Дружина Трампа-молодшого підтвердила, що російський олігарх оплатив святкування після весілля
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон

Олігарх рф Умар Кремльов організував два вечори святкувань після весілля Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон. Дружина старшого сина президента США підтвердила це в Instagram 14 вересня, назвавши подарунок надзвичайно щедрим. Про її заяву повідомляє CBS News.

Допис з’явився після розслідування ProPublica про фінансування весільних заходів на Багамах бізнесменом, близьким до російського диктатора володимира путіна.

За даними ProPublica, Кремльов покрив витрати на сотні тисяч доларів, зокрема оренду приватного острова та феєрверк.

Андерсон назвала святкування подарунком від друга

Андерсон наголосила, що сама церемонія одруження відбулася у родинному колі. Подальші заходи на приватному острові, за її словами, спочатку планували як окремий відпочинок із друзями.

📢 «Вікенд, який був після цього, насправді запланували задовго до того просто як веселий вікенд із друзями», – написала вона. – «Він не мав бути нашим весільним вікендом. Коли наші початкові весільні плани змінилися, ми просто вирішили одружитися перед ним і приїхали на вже запланований вікенд як молодята. Наш дорогий друг Умар дуже щедро організував для нас два неймовірні вечори святкувань ПІСЛЯ нашого весілля. Це був надзвичайно щедрий весільний подарунок від друга, за який ми були і залишаємося неймовірно вдячними».

Вона заперечила політичні мотиви такої допомоги та заявила, що «для дружби не потрібен політичний мотив».

📢 «Нам пощастило мати чудових друзів у всьому світі, і ми ніколи не будемо соромитися чи перепрошувати за те, що вдячні їм», — написала Андерсон. Вона також наголосила, що «ЖОДНОЇ ЗМОВИ НЕМАЄ».

Що відомо про зв’язки Кремльова з Трампом-молодшим

Умар Кремльов є президентом Міжнародної боксерської асоціації, свідчить офіційний сайт IBA.

Обставини його першого знайомства з подружжям публічно не деталізовані. Пресслужба бізнесмена повідомила ProPublica, що він і Трамп-молодший підтримують дружні стосунки та вперше зустрілися кілька років тому. Представники Кремльова також заперечили обговорення ним політичних питань з американськими друзями.

Водночас їхні публічні контакти задокументовані. У вересні 2025 року Кремльов і Трамп-молодший разом виступали на спортивно-діловому форумі у Стамбулі. Про цю зустріч повідомляла сама IBA.

За наведеною CBS News оцінкою Forbes, статки Трампа-молодшого становлять приблизно 300 млн доларів. Телеканал звернувся до Trump Organization із запитанням, чому її виконавчий віцепрезидент прийняв такий подарунок.

Президент Дональд Трамп не відвідав весілля, пославшись на роботу у Вашингтоні. Згодом він заявив, що не знає Кремльова, а оплачений ним захід був вечіркою після весілля.

Нагадаємо

Скільки насправді США витратили на Україну, чи справді Європа переклала основний тягар війни на Вашингтон і наскільки небезпечною може стати наступна зима? Ці питання знову опинилися в центрі дискусії після нових заяв Дональда Трампа про американську допомогу Україні та на тлі дедалі агресивніших дій росії в Європі.

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