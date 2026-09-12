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Луганський військовий ліцей: як організували харчування

Денис Молотов
Денис Молотов
Луганський військовий ліцей: як організували харчування
Фото: Департамент освіти, культури, молоді та спорту Луганської ОДА.

Луганський військовий ліцей, який працює на Київщині, користується їдальнею, відремонтованою за кошти обласного бюджету. Приміщення обладнали для приготування страв, а харчування вихованців організували з урахуванням їхніх фізичних навантажень. Про умови харчування повідомив Департамент освіти, культури, молоді та спорту Луганської ОДА.

ℹ️ Що входить до раціону ліцеїстів

Харчування організоване відповідно до спеціальних норм, визначених державними нормативними актами. Раціон передбачає м’ясо, рибу, молочні продукти, свіжі овочі та інші продукти.

Під час його формування враховують підвищені фізичні навантаження вихованців. Добір продуктів має забезпечувати їхні потреби в поживних речовинах та енергії.

Страви щодня готують працівники їдальні. Організація харчування є частиною побутового забезпечення юнаків і дівчат, які навчаються та проживають у ліцеї.

🎓 Як заклад продовжує навчання після переміщення

Луганський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою надає спеціалізовану освіту військового профілю. Тут також проводять поглиблену допрофесійну підготовку. Вона орієнтована на юнаків і дівчат, які планують вступати до вищих військових навчальних закладів.

Ліцей заснували у Луганську 1993 року. У листопаді 2014 року його перемістили до Кремінної.

Після початку повномасштабного вторгнення заклад перейшов на дистанційне навчання. З 1 жовтня 2022 року він відновив очну частину змішаного навчання на Київщині. Ці відомості наведені в історичній довідці на сайті ліцею. У закладі також повідомляли, що навчальний рік вихованці розпочали з відремонтованим сховищем на випадок загроз.

👉 Також нагадаємо, що у Дніпрі та Жовтих Водах правоохоронці провели просвітницькі зустрічі для дітей, евакуйованих із Луганщини. Школярам пояснили, як розпізнавати спроби вербування російськими спецслужбами та куди повідомляти про підозрілі пропозиції.

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