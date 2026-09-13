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Партнери мають покрити оборонні потреби України

Денис Молотов
Денис Молотов
Партнери мають покрити оборонні потреби України
Ілюстративне фото з відкритих джерел / радник канцлера Німеччини з питань безпеки Гюнтер Зауттер, Фрідріх Мерц, В.О. Зеленський

Партнери мають забезпечити фінансування додаткових оборонних потреб України. Про це заявив радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з питань безпеки Гюнтер Зауттер. Він виступив 12 вересня на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії YES у Києві, повідомляє «Європейська правда».

Зауттер наголосив на необхідності тривалої підтримки

За словами посадовця, допомога Силам оборони України відповідає національним інтересам самої Німеччини. Він застеріг від припинення підтримки через політичні або фінансові причини.

📢 «Підтримка України є абсолютно життєво важливою складовою. Якщо ця підтримка припиниться – чи то з політичних, чи то з фінансових причин – Україна опиниться перед величезною проблемою. Ми всі переконані, що це буде величезна проблема», — підкреслив Зауттер.

Радник Мерца зазначив, що вже погоджене фінансування не закриває всіх додаткових потреб України. За його словами, партнери працюють над вирішенням цієї проблеми.

📢 «Але ми знаємо, що, на жаль, на даний момент все ще існують додаткові потреби. Разом ми працюємо над пошуком вирішення цієї проблеми.

Ми вважаємо надзвичайно важливим, щоб москва зрозуміла: ця підтримка не є половинчастою, вона не зникне і триватиме стільки, скільки буде потрібно», — заявив він.

Яке фінансування погодили ЄС і союзники по НАТО

Зауттер нагадав про кредит Євросоюзу на 90 млрд євро та зобов’язання союзників щодо військової підтримки України.

Рішення про кредит на 2026–2027 роки Європейська рада погодила у грудні 2025 року. Завершальний ключовий законодавчий акт для його реалізації Рада ЄС ухвалила 23 квітня 2026 року.

Орієнтовний розподіл передбачає 60 млрд євро на оборонну промисловість і закупівлю озброєння. Ще 30 млрд євро призначені для макроекономічної підтримки. Ці умови оприлюднила Рада ЄС.

Зобов’язання надати Україні 70 млрд євро військової підтримки закріпили на саміті НАТО в Анкарі в липні 2026 року. Йдеться про озброєння, допомогу та підготовку військових протягом 2026 року.

В Анкарській декларації НАТО союзники також підтвердили зобов’язання зберегти щонайменше такий самий рівень підтримки у 2027 році.

👉 Також нагадаємо, що Європейська комісія затвердила пакет оборонного фінансування України на 6,1 млрд євро. Рішення також дозволяє закуповувати американські ракети-перехоплювачі PAC-3 для систем «Patriot» за кошти європейського кредиту.

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