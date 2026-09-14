Зеленський відсторонив Кравченка від посади генерального прокурора

Шостий президент України В.О. Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Відповідний указ №905/2026 оприлюднили на сайті глави держави 14 вересня.

📢 «Відсторонити КРАВЧЕНКА Руслана Андрійовича від посади Генерального прокурора», — йдеться в документі.

Правовою підставою рішення президент зазначив частину другу статті 11 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Питання звільнення Кравченка окремо має розглянути Верховна Рада. Президент уже подав відповідне подання до парламенту та закликав депутатів підтримати його невідкладно. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що голосування заплановане на 15 вересня.

Відставка на тлі справи «Карфаген»

Руслан Кравченко подав заяву про відставку 7 вересня, назвавши це свідомим політичним рішенням. Цьому передувало оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ і САП у межах операції «Карфаген».

За версією слідства, посадовець Офісу генерального прокурора очолював організацію, яка отримувала хабарі за прикриття шахрайських кол-центрів. Її учасників також підозрюють у легалізації незаконно отриманих коштів.

Кравченко заперечує причетність до отримання грошей від кол-центрів та їхнього відмивання. Він наполягає, що оприлюднені розмови не підтверджують звинувачень на його адресу.

Заява про підозру Кривоносу та перебування за кордоном

Уранці 14 вересня Кравченко заявив про підписання повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Згодом він повідомив, що документ зареєстрували та направили у передбаченому законом порядку.

У відповідь НАБУ і САП заявили, що на момент їхнього повідомлення підозру Кривоносу офіційно не вручили. Антикорупційні органи розцінили дії генерального прокурора як продовження тиску на їхню незалежність.

Того ж дня Кравченко підтвердив, що перебуває у закордонному відрядженні. За його словами, там заплановані зустрічі з міжнародними партнерами, під час яких він має намір викласти свої претензії до роботи антикорупційних органів.