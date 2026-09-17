Прем’єр Швеції Крістерссон подав у відставку після перемоги опозиції

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у четвер, 17 вересня, подав прохання про відставку після підрахунку голосів на парламентських виборах. За попередніми результатами, лівоцентристська опозиція випередила політичні сили, які входять до чинної урядової коаліції або підтримують її.

Про отримання заяви Крістерссона офіційно повідомив шведський парламент. Спікер Риксдагу Андреас Норлен розпочинає процедуру підготовки пропозиції щодо кандидатури нового прем’єр-міністра.

Опозиційний блок здобув 176 місць у парламенті, тоді як правий блок отримав 173 мандати. Такий попередній розподіл місць наводить SVT. Перевага опозиції становила понад 50 тисяч голосів.

Формування нового уряду потребуватиме переговорів між партіями

У листі до спікера Крістерссон звернув увагу на труднощі, з якими можуть зіткнутися учасники майбутньої коаліції. За його оцінкою, передвиборчі обіцянки різних політичних сил можуть ускладнити досягнення домовленостей про склад і роботу нового кабінету міністрів.

Політик закликав партії до конструктивного діалогу та офіційно попросив звільнити його з посади.

Перші окремі консультації спікера з представниками парламентських партій заплановані на п’ятницю, 18 вересня. Про це йдеться в офіційному повідомленні Риксдагу.

Лівоцентристський опозиційний блок очолює Магдалена Андерссон — представниця Соціал-демократичної партії. Ця політична сила керувала Швецією протягом більшої частини XX століття.

Перевага опозиції за кількістю мандатів відкриває шлях до зміни уряду, однак склад майбутнього кабінету та кандидатура його очільника залежатимуть від результатів подальших політичних переговорів.

👉 Також нагадаємо, що Україна та Швеція підписали угоду на закупівлю 16 винищувачів Gripen E, постачання яких розпочнеться на початку 2029 року. Крім того, на початку 2027 року Україна одержить перші 16 винищувачів Gripen C/D як військову допомогу від Швеції.