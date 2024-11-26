В окупованій Новій Каховці під російським обстрілом опинилась зупинка

Херсонська обласна прокуратура розпочала розслідування обстрілу тимчасово окупованої Нової Каховки, який здійснили російські загарбники у вівторок, 26 листопада. Під ворожим ударом опинилась автобусна зупинка. Про це повідомила пресслужба відомства.

У повідомленні зазначається, що, за даними, поширеними у медіа, російські окупанти завдали удару по зупинці громадського транспорту. У результаті обстрілу пошкоджено автобус, є загиблі та поранені.

На відео, яке поширюється у мережі, зафіксовано наслідки удару: зруйнована зупинка громадського транспорту, потрощений автобус, ймовірно, є поранені та загиблі цивільні люди.

📢 «У межах слідства прокурори спільно зі слідчими вживають заходів для встановлення обставин події, а також точної кількості постраждалих серед мирного населення», – йдеться у заяві.

☝️ Відомо, що вночі 18 листопада російські агресори атакували один із закладів охорони здоров’я у Херсонській області. За даними слідства, вибухівку було скинуто з безпілотного літального апарата (БпЛА), внаслідок чого знищено два автомобілі швидкої допомоги. На щастя, постраждалих серед пацієнтів і медиків не зафіксовано.

Окрім цього, росіяни завдали повітряного удару по Бериславу, використовуючи безпілотники. Атака була спрямована на місцевих жителів, унаслідок чого постраждали дві жінки.

❗ Обстріли цивільної інфраструктури на тимчасово окупованих і прифронтових територіях є систематичною тактикою російських загарбників. Прокуратура та правоохоронці фіксують кожен випадок для подальшого розгляду російських злочинів в міжнародних судах.

📌 Також сьогодні було повідомлено, що внаслідок російського обстрілу міста Суми 26 листопада загинули щонайменше дві людини.