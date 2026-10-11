Трамп закликав Україну обрати нового лідера та розкритикував удари по російських НПЗ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібен інший лідер, здатний домовитися про завершення війни. Водночас він звинуватив Володимира Зеленського в небажанні укладати угоди та висловив невдоволення українськими ударами по російській нафтопереробній інфраструктурі.

Такі заяви Трамп зробив під час спілкування з журналістами перед від’їздом із Білого дому в суботу, 10 жовтня. Офіційний запис виступу оприлюднила адміністрація президента США.

📢 «Я пропоную Україні обрати нового лідера, який зможе укласти угоду. З якоїсь причини Зеленський ніколи не домовляється», — заявив американський президент.

Trump on Ukraine: I suggest Ukraine gets a new leader who can make a deal. For some reason, Zelensky never does deals. https://t.co/QThRTontYd — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

Трамп також стверджував, що український глава держави раніше нібито мав неодноразові можливості домовитися про припинення війни, але не скористався ними. Він звинуватив Зеленського у створенні проблем для Сполучених Штатів, американських фермерів та решти світу. Про ці висловлювання повідомило й Associated Press.

Чому Трамп виступив проти ударів по нафтопереробних заводах

Окремо президент США зосередився на українських атаках на об’єкти, пов’язані з виробництвом і постачанням російського дизельного пального. За його словами, Вашингтон закликав Київ утриматися від таких ударів через їхній можливий вплив на доступність пального та становище американських споживачів.

📢 «Ми сказали їм: робіть що хочете, але не завдавайте ударів по об’єктах, пов’язаних із дизельним пальним, тому що це створює велику проблему, велику небезпеку», — сказав Трамп.

Trump on Ukraine War: We told Zelensky, “Do whatever you want, but don’t hit the diesel fuel.” And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He can do whatever he wants, but he can’t do that. https://t.co/xReQuedG5W — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

Він аргументував свою позицію тим, що росія постачає значні обсяги дизеля на світовий ринок. На його думку, пошкодження відповідної інфраструктури позначається не лише на російській економіці, а й на інших країнах, зокрема США.

Ці заяви пролунали після оголошеної Трампом домовленості з російським диктатором володимиром путіним щодо постачання дизеля. Американське Управління з контролю за іноземними активами видало генеральну ліцензію №135, яка тимчасово дозволяє визначені операції з російським дизельним пальним, включно з імпортом до США. Документ діє до 7 квітня 2027 року та не означає скасування всіх санкцій проти російського енергетичного сектору.

Переговори в Маямі та позиція України

За інформацією Deutsche Welle, під час зустрічі в Маямі 9 жовтня Стів Віткофф і Джаред Кушнер порушили перед українською делегацією питання припинення ударів по російських НПЗ. Високопоставлений український співрозмовник видання описав це як наполегливе прохання президента США.

Українська делегація після зустрічей вирушила додому. Про дострокове завершення перемовин DW повідомила з посиланням на журналіста Радіо Свобода Алекса Рауфоглу та його джерела. Водночас Віткофф публічно назвав переговори конструктивними й повідомив про обговорення підготовки до зими, гарантій безпеки та відбудови України.

Напередодні Зеленський висловлював сподівання, що зустрічі дадуть конкретний результат для посилення українського захисту. Однак після оголошення дизельної домовленості він заявив, що українську переговорну команду використали «як ширму» для домовленостей Вашингтона з москвою.

У своєму офіційному зверненні Зеленський наголосив, що Україна готова до взаємного припинення ударів по енергетичних об’єктах. За його словами, українські атаки на російську нафтопереробку є відповіддю на багаторічні обстріли української енергетики, а американська команда знає про пропозицію дзеркальної деескалації.