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У Прилуках кількість загиблих зросла до 19: під завалами знайшли ще одну дитину

Денис Молотов
Денис Молотов
У Прилуках кількість загиблих зросла до 19: під завалами знайшли ще одну дитину 05
Фото: наслідки російського масованого удару / ДСНС Чернігівської області / Прилуки / 07.10.2026

Унаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Прилуках Чернігівської області загинули 19 людей. Рятувальники виявили під завалами тіло ще однієї дитини. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих дітей, тож їх кількість зросла до п’яти.

За останніми даними ДСНС України, травмовані 55 людей, серед них семеро дітей. Аварійно-рятувальні роботи тривають: надзвичайники розбирають зруйновані конструкції та обстежують завали.

Зеленський назвав імена чотирьох загиблих дітей

До останнього оновлення ДСНС шостий президент України В.О. Зеленський повідомив про 18 загиблих. Він назвав імена чотирьох дітей, про загибель яких було відомо на той момент.

📢 «На цей час відомо про 18 загиблих, і четверо з них – діти: Олександр, Кирило і Сергій, яким було лише по одному року, та восьмирічний Максим. Мої співчуття всім рідним і близьким. Десятки людей поранені, серед них семеро дітей. Усі оперативні служби залучені, працюють на місці. П’ятнадцять людей вдалося врятувати, серед них одна дитина. Є люди, які поки не виходять на звʼязок», розповів глава держави.

На місці удару працюють усі екстрені служби. За уточненням ДСНС, психологи вже надали допомогу 90 людям.

Президент закликав посилити тиск на росію та оборонну допомогу Україні

Зеленський наголосив, що російські військові знають, що завдають ударів по звичайних містах і цивільному життю.

📢 «І продовження застосування ракет проти України, проти наших людей, наших дітей – це абсолютно свідомий вибір терору. Саме це обирає москва всупереч усім нашим зусиллям з партнерами заради наближення миру. І це чітка причина, чому тиску на росію потрібно більше і чому оборонних пакетів для України треба більше. Важливо, щоб лідери це розуміли. Важливо, щоб світ сьогодні не промовчав», – резюмував президент.

Упродовж дня дані про наслідки удару змінювалися: спочатку повідомлялося про 16 загиблих і 55 травмованих, згодом — про 18 загиблих. Після виявлення тіла ще однієї дитини кількість жертв зросла до 19.

Російська ракета влучила в житлову багатоповерхівку в Прилуках уранці 7 жовтня. У ніч проти цього дня росія атакувала Україну десятками ракет і 130 безпілотниками різних типів. Сили ППО збили або подавили більшість повітряних цілей, однак зафіксовано влучання.

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