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росія випробовує аеростатні загородження для захисту від українських дронів

Денис Молотов
Денис Молотов
росія випробовує аеростатні загородження для захисту від українських дронів
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 06.10.2026

На росії розпочали випробування аеростатних загороджень, якими планують прикривати об’єкти від українських безпілотників. Кадри тестування показав російський телеканал «россия 1», повідомляє «Мілітарний».

Розробники стверджують, що технологія вже готова до масового виробництва. Водночас у повідомленні йдеться про випробування: заяви про готовність системи не означають, що її вже серійно виготовляють або масово застосовують.

Як мають працювати загородження

Конструкція складається з кількох аеростатів, між якими натягують трос. До нього прикріплюють кевларові нитки, що звисають униз і утворюють перешкоду на шляху безпілотника.

За задумом конструкторів, під час зіткнення з такою завісою нитки мають намотатися на гвинт дрона, після чого він втратить керування. Для захисту одного великого об’єкта, за наведеними оцінками, потрібно підняти в повітря щонайменше десять аеростатів.

Однак оприлюднені повідомлення не містять незалежної оцінки ефективності загороджень у бойових умовах. Описаний механізм перехоплення та готовність до виробництва подаються як заяви російських розробників.

ℹ️ Принцип загороджень використовували ще під час світових воєн

Аеростатні загородження застосовували для протидії авіації під час Першої та Другої світових воєн. Зокрема, вони створювали фізичні перешкоди для низьковисотних польотів і змушували бомбардувальники набирати висоту. Це знижувало точність бомбометання та ускладнювало атаки з пікірування. Історичне застосування таких систем описують австралійський державний портал Anzac та Імперський воєнний музей Великої Британії.

«Мілітарний» припускає, що нинішній задум також може полягати у примушуванні українських безпілотників змінювати висоту польоту. Вища траєкторія потенційно спрощуватиме їх виявлення засобами ППО.

В Україні аеростати також розглядають як носії озброєння. Раніше повідомлялося про розробку ракети DART компанією Center of Innovative Technologies Program. За оприлюдненою концепцією, її мають підіймати стратосферним аеростатом і запускати з висоти 12–18 кілометрів. У червневих публікаціях ішлося про розробку та підготовку до кодифікації, а не про масове бойове застосування.

👉 Також нагадаємо, що російська влада готує нове підвищення податків для громадян і бізнесу, щоб збільшити бюджетні надходження на тлі зростання витрат на війну проти України.

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