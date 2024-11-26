Вівторок, 26 Листопада, 2024
-2.4 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Атака на Суми: росіяни вбили щонайменше двох людей

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака на Суми: росіяни вбили щонайменше двох людей

Унаслідок російського обстрілу міста Суми 26 листопада загинули щонайменше дві людини. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив шостий президент України Володимир Зеленський.

📢 «Зараз у Сумах ще триває рятувальна операція на місці обстрілу по СТО. Дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Ймовірно, під завалами є ще людина. Пошкоджені цим ударом також і будинок, дитячий садок поруч», – заявив глава держави.

За словами Зеленського, попередньо встановлено, що атака здійснювалася за допомогою ракетної системи залпового вогню (РСЗВ).

📢 «Захиститись від цього реально тільки знищенням російської зброї і російських пускових установок на території рф. І саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території. Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і взагалі російську можливість воювати. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють і пояснюють це іншим», – наголосив Зеленський.

Використання заборонених боєприпасів

Раніше стало відомо, що обстріл, ймовірно, був здійснений із використанням РСЗВ «Торнадо». Боєприпаси містили фосфорний запал, що спричинило масштабні пожежі.

Крім того, зафіксовано атаки дронами, спорядженими шрапнеллю. Цей вид озброєння призначений для ураження живої сили, а не інфраструктурних об’єктів, що вкотре підтверджує цілеспрямований терор проти цивільного населення.

Рятувальна операція

На місці трагедії тривають роботи з розбирання завалів і пошуку постраждалих. Серед пошкоджених об’єктів – станція технічного обслуговування (СТО), житловий будинок і дитячий садок, розташований неподалік епіцентру удару.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що росія вперше застосувала дрони зі шрапнеллю для атаки по місту Суми, повідомив голова ОВА Володимир Артюх. За його словами, ця зброя має на меті знищення людей, а не інфраструктури.

Попередня стаття
Ворожа атака по інфраструктурі Тернополя: знищено енергооб’єкт
Наступна стаття
В окупованій Новій Каховці під російським обстрілом опинилась зупинка
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

рф використовує бомбардувальники Ту-160, які Україна віддала їй в кінці 90-х років – ЗМІ

ПОДІЇ

В окупованій Новій Каховці під російським обстрілом опинилась зупинка

ВІЙНА

Іноземні війська в Україні: експерт пояснив, що стоїть за цією дискусією

ПОДІЇ

Зниження температури і підвищена вологість: нардеп про висновки комісії щодо нештатного спрацювання 120-мм мін

ПОДІЇ

Ворожа атака по інфраструктурі Тернополя: знищено енергооб’єкт

ВІЙНА

На Дніпропетровщині атаковано енергетиків під час ремонтних робіт

ВІЙНА

ПриватБанк не повернуть попереднім власникам: суд поставив крапку

ЕКОНОМІКА

П’ять європейських міністрів оборони закликали продовжувати підтримку Україну з наближенням приходу Трампа до влади

ПОДІЇ

НАТО закликало надати Україні ракети середньої дальності

ВАЖЛИВО

Міни, які не спрацьовують: у Міноборони та ДБР розслідують справу, браковану партію боєприпасів вилучили

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ