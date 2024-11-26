Атака на Суми: росіяни вбили щонайменше двох людей

Унаслідок російського обстрілу міста Суми 26 листопада загинули щонайменше дві людини. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив шостий президент України Володимир Зеленський.

📢 «Зараз у Сумах ще триває рятувальна операція на місці обстрілу по СТО. Дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Ймовірно, під завалами є ще людина. Пошкоджені цим ударом також і будинок, дитячий садок поруч», – заявив глава держави.

За словами Зеленського, попередньо встановлено, що атака здійснювалася за допомогою ракетної системи залпового вогню (РСЗВ).

📢 «Захиститись від цього реально тільки знищенням російської зброї і російських пускових установок на території рф. І саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території. Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і взагалі російську можливість воювати. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють і пояснюють це іншим», – наголосив Зеленський.

1 з 9

Використання заборонених боєприпасів

Раніше стало відомо, що обстріл, ймовірно, був здійснений із використанням РСЗВ «Торнадо». Боєприпаси містили фосфорний запал, що спричинило масштабні пожежі.

Крім того, зафіксовано атаки дронами, спорядженими шрапнеллю. Цей вид озброєння призначений для ураження живої сили, а не інфраструктурних об’єктів, що вкотре підтверджує цілеспрямований терор проти цивільного населення.

Рятувальна операція

На місці трагедії тривають роботи з розбирання завалів і пошуку постраждалих. Серед пошкоджених об’єктів – станція технічного обслуговування (СТО), житловий будинок і дитячий садок, розташований неподалік епіцентру удару.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що росія вперше застосувала дрони зі шрапнеллю для атаки по місту Суми, повідомив голова ОВА Володимир Артюх. За його словами, ця зброя має на меті знищення людей, а не інфраструктури.