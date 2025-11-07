В лісі знайшли київського поліцейського з вкраденою купою грошей

Начальнику відділення Дарницького управління поліції міста Києва Юрію Рибянському повідомили про підозру у заволодінні речовими доказами — грошима в різній валюті на суму в еквіваленті понад 13 мільйонів гривень. Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури в п’ятницю, 7 листопада.

Згідно з матеріалами слідства, правоохоронець грубо порушив правила зберігання речових доказів. Отримані під час розслідування грошові кошти він не передав до банківської установи, як того вимагає процедура, а залишив у власному службовому кабінеті.

Невдовзі після цього Рибянський перестав з’являтися на роботі. Разом із ним безслідно зникли і гроші. Після кількох днів пошуків поліцейського вдалося виявити на території Рівненської області.

За інформацією Державного бюро розслідувань (ДБР), правоохоронець переховувався в лісі, де облаштував тимчасове місце проживання. Для втечі він придбав мікроавтобус, намет, зарядну станцію, запас продуктів та спорядження, яке дозволяло тривалий час залишатися поза цивілізацією.

Зрештою Рибянського затримали і доставили до Києва. При ньому знайшли зниклі кошти — загалом 13,3 мільйона гривень у різній валюті.

Йому інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. Наразі слідчі готують матеріали до суду, а прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

☝️ Нагадаємо, 6 листопада стало відомо, що начальник відділення Дарницького управління поліції Юрій Рибянський не з’явився на службу і перестав виходити на зв’язок. Його оголосили в розшук після того, як зникли арештовані кошти, серед яких, за попередніми даними, могло бути близько 400 тисяч доларів. Уже того ж дня чоловіка затримали.

1 з 7

👉 Також стало відомо, що прокурори Офісу генерального прокурора викрили та зупинили діяльність 14 шахрайських call-центрів, які працювали на території Запорізької, Рівненської, Черкаської областей та міста Києва.