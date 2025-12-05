Уряд Мелоні роздирають суперечки щодо підтримки України

Напруження в коаліційному уряді Джорджі Мелоні посилюється через питання продовження підтримки України у 2026 році. Про це повідомляє інформагентство Вloomberg. Публічні заяви окремих партнерів по коаліції лише загострили коаліційну напругу Італії.

Партія «Ліга» 4 грудня виступила з вимогою повернути москві мільярди заморожених російських активів, які перебувають під контролем ЄС. Таку заяву одразу заперечив глава МЗС Антоніо Таяні.

📢 «Лінію визначає прем’єр-міністр, і я її повністю підтримую», — наголосив він.

Дискусії всередині уряду загострилися напередодні ухвалення рішення про те, чи направить Італія новий пакет допомоги Україні у 2026 році. Голосування, яке планували провести 4 грудня, перенесли — як і прогнозували медіа напередодні.

Мелоні, уникаючи демонстрації внутрішніх суперечок, пояснила затримку «логістичними причинами» та запевнила, що відповідний указ все одно буде ухвалено.

Крім того, країни ЄС продовжують обговорювати механізми використання заморожених російських активів. Значна їх частина зосереджена у Бельгії, яка виступає проти їх застосування через «надмірні юридичні та фінансові ризики» і навіть через нібито прямі погрози з боку рф. Ця позиція робить коаліційну напругу Італії ще відчутнішою на тлі європейських дебатів.

Попри офіційні запевнення Рима щодо стабільності політики у відносинах з Україною, внутрішні суперечки, політичні цикли та зовнішній тиск спричиняють щораз більшу неоднозначність позиції Італії.

Додатковою ознакою поглиблення дискусій стали висловлювання Таяні, який заявив, що участь Італії у програмі НАТО щодо поставок американської зброї Україні може бути «завчасною» через триваючі переговори про можливий мир. Хоча ще в жовтні уряд сигналізував про готовність приєднатися до цього механізму.

Міністр оборони та союзник Мелоні з партії «Брати Італії» Гвідо Крозетто під час ефіру на Rai спробував знизити градус дискусій.

📢 «Вони завжди підтримували допомогу Україні. Думаю, так буде і тепер», — припустив він, характеризуючи позицію «Ліги».

1 грудня уряд оприлюднив указ про новий пакет військової допомоги Україні, однак коаліційна напруга Італії свідчить, що подальші рішення можуть супроводжуватися додатковими внутрішніми суперечками.