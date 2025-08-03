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Українські партизани зірвали логістику армії рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Українські партизани зірвали логістику армії рф

Залізниця до Бердянська стала ціллю чергової диверсії українського партизанського руху. У неділю, 3 серпня, пресслужба руху АТЕШ повідомила про успішну операцію свого агента на окупованій території Запорізької області.

📢 «Агент руху АТЕШ здійснив диверсію біля населеного пункту Шовкове в Запорізькій області. Була спалена релейна шафа на відрізку залізниці, що веде до окупованого Бердянська», — зазначили представники підпілля у Telegram.

☝️За інформацією партизанів, ця дія призвела до порушення логістики російських військ на Запорізькому напрямку. Саме цією гілкою окупанти регулярно транспортували техніку, пальне та особовий склад.

📢 «Знищення релейної шафи дозволило затримати постачання пального, яке використовували для забезпечення окупаційних сил», — додали у повідомленні.

  • Це вже не перший випадок успішної диверсії з боку АТЕШ. Раніше агенти цього руху здійснили підрив релейної шафи на залізничній ділянці поблизу російської Тули. Тоді порушення руху поїздів завадило доставці озброєння і техніки з тульських оборонних підприємств на фронт.
  • У русі опору АТЕШ повідомили про чергову успішну диверсію на тимчасово окупованій території. Цього разу партизанам вдалося вивести з ладу релейну шафу на новозбудованій ділянці залізничного сполучення між Волновахою та Маріуполем. Її російські окупанти ввели в експлуатацію для потреб фронту.
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