Українські партизани зірвали логістику армії рф

Залізниця до Бердянська стала ціллю чергової диверсії українського партизанського руху. У неділю, 3 серпня, пресслужба руху АТЕШ повідомила про успішну операцію свого агента на окупованій території Запорізької області.
📢 «Агент руху АТЕШ здійснив диверсію біля населеного пункту Шовкове в Запорізькій області. Була спалена релейна шафа на відрізку залізниці, що веде до окупованого Бердянська», — зазначили представники підпілля у Telegram.
☝️За інформацією партизанів, ця дія призвела до порушення логістики російських військ на Запорізькому напрямку. Саме цією гілкою окупанти регулярно транспортували техніку, пальне та особовий склад.
📢 «Знищення релейної шафи дозволило затримати постачання пального, яке використовували для забезпечення окупаційних сил», — додали у повідомленні.
- Це вже не перший випадок успішної диверсії з боку АТЕШ. Раніше агенти цього руху здійснили підрив релейної шафи на залізничній ділянці поблизу російської Тули. Тоді порушення руху поїздів завадило доставці озброєння і техніки з тульських оборонних підприємств на фронт.
- У русі опору АТЕШ повідомили про чергову успішну диверсію на тимчасово окупованій території. Цього разу партизанам вдалося вивести з ладу релейну шафу на новозбудованій ділянці залізничного сполучення між Волновахою та Маріуполем. Її російські окупанти ввели в експлуатацію для потреб фронту.