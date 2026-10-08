ЄС продовжив санкції за гібридні дії росії до жовтня 2027 року

Рада Європейського Союзу продовжила на рік персональні санкції проти осіб та організацій, відповідальних за дестабілізаційні дії росії за кордоном. Обмеження діятимуть до 9 жовтня 2027 року, повідомила пресслужба Ради ЄС у четвер, 8 жовтня.

Причиною рішення стало продовження та посилення російської гібридної діяльності проти Євросоюзу, його держав-членів і партнерів. Зокрема, йдеться про маніпулювання інформацією та іноземне втручання.

Кого стосуються обмеження

За повідомленням Ради ЄС, цей санкційний режим наразі охоплює 80 фізичних та 20 юридичних осіб.

Їхні активи підлягають заморожуванню. Громадянам і компаніям Євросоюзу заборонено надавати підсанкційним особам кошти, фінансові активи та економічні ресурси. Для фізичних осіб також передбачена заборона на в’їзд до ЄС і транзит через його територію.

Протидія дестабілізаційним операціям

Правову основу цих обмежень ЄС створив 8 жовтня 2024 року. Вона дозволяє запроваджувати санкції проти причетних до дій російського уряду, що підривають фундаментальні цінності, безпеку, стабільність, незалежність і цілісність Євросоюзу та його держав-членів. Режим також охоплює гібридні операції проти третіх країн і міжнародних організацій.

У ЄС підтвердили намір використовувати всі доступні інструменти для запобігання таким діям, їх стримування та реагування на них.

Нагадаємо, 28 вересня Рада ЄС окремо запровадила санкції проти 10 осіб і 17 організацій через незаконну депортацію, примусове переміщення та асиміляцію українських дітей. До списку потрапили посадовці, дитячі табори та інші установи.

Обмеження проти російських суддів і прокурорів ухвалили в межах іншого рішення — за переслідування демократичної опозиції, уточнює Європейська служба зовнішніх дій.

👉 Також стало відомо, що уряд Південної Кореї ухвалив рішення відкликати свого посла з України до Сеула. Про це в четвер, 8 жовтня, заявило південнокорейське Міністерство закордонних справ.