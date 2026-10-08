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ЄС продовжив санкції за гібридні дії росії до жовтня 2027 року

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС продовжив санкції за гібридні дії росії до жовтня 2027 року
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 08.10.2026

Рада Європейського Союзу продовжила на рік персональні санкції проти осіб та організацій, відповідальних за дестабілізаційні дії росії за кордоном. Обмеження діятимуть до 9 жовтня 2027 року, повідомила пресслужба Ради ЄС у четвер, 8 жовтня.

Причиною рішення стало продовження та посилення російської гібридної діяльності проти Євросоюзу, його держав-членів і партнерів. Зокрема, йдеться про маніпулювання інформацією та іноземне втручання.

Кого стосуються обмеження

За повідомленням Ради ЄС, цей санкційний режим наразі охоплює 80 фізичних та 20 юридичних осіб.

Їхні активи підлягають заморожуванню. Громадянам і компаніям Євросоюзу заборонено надавати підсанкційним особам кошти, фінансові активи та економічні ресурси. Для фізичних осіб також передбачена заборона на в’їзд до ЄС і транзит через його територію.

Протидія дестабілізаційним операціям

Правову основу цих обмежень ЄС створив 8 жовтня 2024 року. Вона дозволяє запроваджувати санкції проти причетних до дій російського уряду, що підривають фундаментальні цінності, безпеку, стабільність, незалежність і цілісність Євросоюзу та його держав-членів. Режим також охоплює гібридні операції проти третіх країн і міжнародних організацій.

У ЄС підтвердили намір використовувати всі доступні інструменти для запобігання таким діям, їх стримування та реагування на них.

Нагадаємо, 28 вересня Рада ЄС окремо запровадила санкції проти 10 осіб і 17 організацій через незаконну депортацію, примусове переміщення та асиміляцію українських дітей. До списку потрапили посадовці, дитячі табори та інші установи.

Обмеження проти російських суддів і прокурорів ухвалили в межах іншого рішення — за переслідування демократичної опозиції, уточнює Європейська служба зовнішніх дій.

👉 Також стало відомо, що уряд Південної Кореї ухвалив рішення відкликати свого посла з України до Сеула. Про це в четвер, 8 жовтня, заявило південнокорейське Міністерство закордонних справ.

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