У Краматорську російський удар забрав життя 33 людей

У четвер, 8 жовтня, внаслідок російських обстрілів у Краматорську та селищі Біленьке Краматорської громади загинули загалом 33 людини. Ще 18 людей отримали поранення. Про це повідомила ДСНС України.

Удар по рейсовому автобусу

За даними рятувальників, у Краматорську російські війська атакували рейсовий автобус, у якому перебували пасажири. Загинули 30 людей. Через обстріл загорілися два автобуси та відкрита територія. Працівники ДСНС допомогли постраждалим і ліквідували пожежу.

Окремо рятувальники повідомили про трьох загиблих у Біленькому. Тіло одного з них вилучили з-під завалів приватного будинку.

Раніше надходила інформація про 12 загиблих і 14 поранених у Краматорську. Згодом кількість жертв уточнили.

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У Краматорську та Слов’янську зупиняють громадський транспорт

Через різке погіршення безпекової ситуації начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін доручив військовим адміністраціям Краматорська та Слов’янська зупинити роботу громадського транспорту. Про це він повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

Очільник області пояснив рішення небезпекою для пасажирів і водіїв через прицільні російські удари по цивільному транспорту. Він закликав жителів поставитися до вимушених обмежень із розумінням та евакуюватися до безпечніших регіонів України.

Напередодні, 7 жовтня, російська ракета влучила у житлову п’ятиповерхівку в Прилуках на Чернігівщині. За повідомленням президента Володимира Зеленського, після завершення пошуково-рятувальної операції підтверджено загибель 22 людей, серед яких п’ятеро дітей. Ще 54 людини постраждали, зокрема семеро дітей.