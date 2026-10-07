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Представники Луганщини обговорили з урядом фінансування громад в умовах жорсткої економії

Денис Молотов
Денис Молотов
Представники Луганщини обговорили з урядом фінансування громад в умовах жорсткої економії
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Очільник Луганщини Олексій Харченко та керівники військових адміністрацій регіону долучилися до конгресових діалогів за участі Прем’єр-міністра України Сергія Корецького. Учасники обговорили фінансування окремих видатків місцевих бюджетів і ситуацію з державними фінансами. Про це повідомила Луганська ОВА.

Зустріч відбулася на майданчику Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. До неї приєдналися представники понад 1400 громад з усіх регіонів, обласних військових адміністрацій, профільні міністри та представники молодіжних конгресів.

Відновлення видатків залежить від міжнародного фінансування

За словами прем’єр-міністра, через вимушений режим жорсткої економії частину непершочергових видатків відтермінували. Це необхідно для повного забезпечення оборонних потреб, виплати зарплат і пенсій.

📢 «Зі свого боку робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити необхідні видатки. Для цього критично важливо забезпечити міжнародне фінансування та виконати всі необхідні умови для отримання допомоги від партнерів», – підкреслив Прем’єр-міністр України.

Уряд також має опрацювати пропозиції громад і регіонів спільно з Міністерством фінансів.

Громади Луганщини представили свої потреби

Разом з Олексієм Харченком у діалогах взяли участь начальники районних військових адміністрацій та військових адміністрацій населених пунктів Луганської області.

Представники регіону й інших областей безпосередньо озвучили урядовцям проблеми, з якими стикаються на місцях, та отримали відповіді на свої запитання. За підсумками зустрічі учасники визначили першочергові кроки й домовилися продовжити координацію між центральною владою та органами місцевого самоврядування.

📢 «Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України підтверджує свій статус ефективного майданчика для забезпечення якісної взаємодії між громадами і центральною владою», – наголосив заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита.

👉 Також нагадаємо, що жителі Сіверськодонецької громади можуть отримати компенсацію витрат на переїзд і перевезення майна — до 40 тисяч гривень на домогосподарство. Допомогу фінансують із місцевого бюджету.

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