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Партизани вивели з ладу військову логістику росіян на Донеччині

Денис Молотов
Денис Молотов
Партизани вивели з ладу військову логістику росіян на Донеччині

У русі опору АТЕШ повідомили про чергову успішну диверсію на тимчасово окупованій території. Цього разу партизанам вдалося вивести з ладу релейну шафу на новозбудованій ділянці залізничного сполучення між Волновахою та Маріуполем. Її російські окупанти ввели в експлуатацію для потреб фронту.

Як зазначають у партизанському русі, йдеться про критично важливу інфраструктуру — нову гілку, що з’єднує Таганрог із Маріуполем, яку росія поспіхом збудувала, аби налагодити безпечніше та оперативніше постачання пального, техніки й боєприпасів на лінію бойових дій.

📢 «Пошкодження інфраструктури на цьому напрямі дезорганізує постачання та підвищує вразливість окупаційної армії», — йдеться у повідомленні АТЕШ.

За інформацією руху, ця залізниця дозволяє окупантам перекидати вантажі з району Ростова в обхід Кримського мосту, що перебуває під загрозою ударів та вже має обмежену пропускну здатність. Саме тому росіяни активно розвивали цей напрямок, намагаючись створити альтернативний логістичний коридор.

🧨 В АТЕШ наголошують, що подібні удари по логістиці є частиною системної кампанії з виснаження тилу російських військ.

Нагадаємо, нещодавно представники цього ж партизанського руху повідомили про підрив автомобіля з обладнанням для БпЛА та радіоелектронної боротьби (РЕБ) в Генічеському районі Херсонської області. Ворожу зброю було успішно знищено в тилу окупаційного контингенту.

📌 Крім того, внаслідок попередніх диверсій на території росії вдалося зірвати транспортування боєприпасів на об’єкти військово-промислового комплексу. Такі акції, як зазначають в АТЕШ, спрямовані на послідовне підривання бойової здатності армії рф.

☝️ Також раніше стало відомо, що агенти партизанського руху АТЕШ завдали чергового удару по логістиці російських військ. Було виведено з ладу релейну шафу на залізничному полотні в Смоленській області на росії.

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