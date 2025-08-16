Україні потрібен реальний і тривалий мир, а не нова пауза – Зеленський

Шостий президент України Володимир Зеленський наголосив, що країна потребує справжнього миру, який буде тривалим і надійним, а не перетвориться на чергову паузу між російськими нападами. Про це він написав у своєму офіційному Телеграм-каналі в суботу, 16 серпня.

Зеленський зазначив, що після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом провів додаткову координацію позицій із лідерами Європейського Союзу. За його словами, усі партнери одностайні у ключових питаннях.

📢 «Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями. Треба якнайшвидше припинити вбивства, припинити вогонь як на полі бою, так і в небі та проти нашої портової інфраструктури. Треба звільнити всіх українських полонених військових і цивільних та повернути викрадених росією дітей. Тисячі наших людей досі утримуються в неволі, їх усіх треба повернути додому. Треба зберігати тиск на росію, поки тривають агресія та окупація», – підкреслив Зеленський.

Він додав, що під час розмови з американським лідером він акцентував увагу на важливості посилення санкцій у разі, якщо москва відмовиться від тристоронніх переговорів або намагатиметься уникнути чесного завершення війни.

📢 «Санкції – це дієвий інструмент. Треба надійно й довгостроково гарантувати безпеку за участі як Європи, так і Сполучених Штатів. Усі питання, які важливі для України, мають обговорюватись за участі України, і жодне питання, зокрема територіальні, не вирішуються без України», – наголосив він.

Зеленський також нагадав про нещодавню заяву європейських лідерів, у якій наголошується на необхідності для Києва отримати «залізобетонні гарантії безпеки». Цей документ, за словами шостого президента України, суттєво посилює позиції України у міжнародних переговорах.

📢 «Працюємо далі всі разом: європейці, американці, всі у світі, хто хоче миру й спокою в міжнародних відносинах», – підсумував глава держави.

Варто зазначити, що напередодні на Алясці відбувся саміт Дональда Трампа та владіміра путіна. Головною темою зустрічі стала війна росії проти України. За підсумками переговорів президент США заявив, що поки що немає остаточної домовленості про припинення вогню, проте існують «дуже хороші шанси дійти згоди».

☝️ Вранці 16 серпня Трамп провів переговори вже з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. За їхніми результатами шостий український президент анонсував свій візит до Вашингтона, який відбудеться 18 серпня. Водночас американський лідер уточнив, що нинішні перемовини стосуються не тимчасового припинення бойових дій, а підготовки «повноцінної мирної угоди».