Субота, 16 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Україні потрібен реальний і тривалий мир, а не нова пауза – Зеленський

Денис Молотов
Денис Молотов
Україні потрібен реальний і тривалий мир, а не нова пауза – Зеленський

Шостий президент України Володимир Зеленський наголосив, що країна потребує справжнього миру, який буде тривалим і надійним, а не перетвориться на чергову паузу між російськими нападами. Про це він написав у своєму офіційному Телеграм-каналі в суботу, 16 серпня.

Зеленський зазначив, що після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом провів додаткову координацію позицій із лідерами Європейського Союзу. За його словами, усі партнери одностайні у ключових питаннях.

📢 «Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями. Треба якнайшвидше припинити вбивства, припинити вогонь як на полі бою, так і в небі та проти нашої портової інфраструктури. Треба звільнити всіх українських полонених військових і цивільних та повернути викрадених росією дітей. Тисячі наших людей досі утримуються в неволі, їх усіх треба повернути додому. Треба зберігати тиск на росію, поки тривають агресія та окупація», – підкреслив Зеленський.

Він додав, що під час розмови з американським лідером він акцентував увагу на важливості посилення санкцій у разі, якщо москва відмовиться від тристоронніх переговорів або намагатиметься уникнути чесного завершення війни.

📢 «Санкції – це дієвий інструмент. Треба надійно й довгостроково гарантувати безпеку за участі як Європи, так і Сполучених Штатів. Усі питання, які важливі для України, мають обговорюватись за участі України, і жодне питання, зокрема територіальні, не вирішуються без України», – наголосив він.

Зеленський також нагадав про нещодавню заяву європейських лідерів, у якій наголошується на необхідності для Києва отримати «залізобетонні гарантії безпеки». Цей документ, за словами шостого президента України, суттєво посилює позиції України у міжнародних переговорах.

📢 «Працюємо далі всі разом: європейці, американці, всі у світі, хто хоче миру й спокою в міжнародних відносинах», – підсумував глава держави.

Варто зазначити, що напередодні на Алясці відбувся саміт Дональда Трампа та владіміра путіна. Головною темою зустрічі стала війна росії проти України. За підсумками переговорів президент США заявив, що поки що немає остаточної домовленості про припинення вогню, проте існують «дуже хороші шанси дійти згоди».

☝️ Вранці 16 серпня Трамп провів переговори вже з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. За їхніми результатами шостий український президент анонсував свій візит до Вашингтона, який відбудеться 18 серпня. Водночас американський лідер уточнив, що нинішні перемовини стосуються не тимчасового припинення бойових дій, а підготовки «повноцінної мирної угоди».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Джей Ді Венс: рф та Україна залишаться незадоволеними

ВАЖЛИВО

Перед зустріччю Трампа і путіна Зеленський відвідає Лондон

ВАЖЛИВО

Традиції, творчість і єдність: як працюють культурні центри Сватівщини

ЛУГАНЩИНА

Генштаб про Покровський і Добропільський напрямки: виділено додаткові сили, є плани для блокування ворога

ВІЙНА

Україна може погодитися на компроміс щодо вже окупованих регіонів – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Комунальники Луганщини та переселенці відбудовують життя і створюють нові робочі місця

ЛУГАНЩИНА

Генштаб про ситуацію на фронті: 118 бойових зіткнень, ворог застосував 1674 дрони-камікадзе

ВІЙНА

Луганська ОВА презентувала інструменти онлайн-промоції для бізнесу, що переїхав через війну

ЛУГАНЩИНА

На фронті з початку року відбулось 133 бойових зіткнення – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Громади формують стратегії та портфелі проєктів публічних інвестицій

ЛУГАНЩИНА

Малюк: Кримський міст перетворився на аварійну конструкцію після ударів СБУ

ПОДІЇ

Вперше атаковано НПЗ у російській Республіці Комі

ВІЙНА

росія втричі наростила удари по рятувальникам: липень став рекордним місяцем за атаками

ПОДІЇ

Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців – NYT

ПОДІЇ

Луганський центр народної творчості зміцнює культурні зв’язки з Литвою

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"