Україна залучила 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Фінансування спрямують на компенсацію витрат державного бюджету, пов’язаних із виплатою пенсій. Про це у вівторок, 22 вересня, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький. Інформацію також оприлюднили на Урядовому порталі.

📢 «Україна залучила $841 млн від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямовуємо на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати», — йдеться в повідомленні.

Кошти залучили в межах проєкту PEACE in Ukraine відповідно до домовленостей, досягнутих у вересні. Загальний обсяг проєкту вже становить 54,3 мільярда доларів.

Корецький наголосив, що PEACE є найбільшим інвестиційним проєктом в історії Світового банку та одним з основних інструментів підтримки фінансової стійкості України.

Як раніше повідомило Міністерство фінансів, угоду про позику підписали міністр Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Роберт Сом. Вона стосується десятого додаткового фінансування PEACE in Ukraine — проєкту підтримки державних видатків для забезпечення стійкого державного управління.

📚 Канада обговорює участь у кредитній програмі ЄС для України

Паралельно Оттава веде переговори про приєднання до кредитного механізму Євросоюзу для України обсягом 90 мільярдів євро. На брифінгу Єврокомісії 18 вересня речник Балаж Уйварі підтвердив зацікавленість Канади та продовження технічних консультацій.

У разі досягнення домовленостей Україна зможе закуповувати зброю та боєприпаси в канадських оборонних компаній у межах цієї програми. Залучення Канади має розширити коло доступних постачальників. Саме приєднання країни не збільшує загальний розмір кредиту.

Водночас Євросоюз закликає міжнародних партнерів, зокрема Канаду, надавати Україні додаткове фінансування. Потреба в підтримці зростає на тлі складної ситуації на фронті та підготовки до зими.

👉 Також нагадаємо, що Група «Нафтогаз» і польська компанія ORLEN розширюють співпрацю у постачанні енергоресурсів до України. Під час саміту Карпатської вісімки сторони підписали два меморандуми, які стосуються скрапленого природного газу та нафтопродуктів.