Нафтогаз повідомив про критичні руйнування на Полтавщині після удару балістикою

У ніч на 22 вересня російські війська атакували балістичними ракетами нафтогазовий комплекс у Полтавській області. За повідомленням «Нафтогазу», оприлюдненим у вівторок, удару зазнали технологічні об’єкти, роботу яких зупинили задовго до цієї атаки.

У компанії зазначили, що по комплексу влучили щонайменше п’ять ракет. Від початку повномасштабного вторгнення він неодноразово ставав ціллю російських обстрілів.

📢 «Щонайменше п’ять ракет вдарили по технологічних об’єктах, які й так тривалий час зупинені та не працюють. Цей об’єкт з 2022 року уже десятки разів зазнавав російських атак, як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно й надовго виведене з ладу», — йдеться у повідомленні.

Наслідки удару та загальна картина нічної атаки

Нафтогаз оцінює руйнування після останнього обстрілу як критичні. За висновком компанії, масштаб пошкоджень фактично унеможливлює відновлення комплексу та його подальше функціонування.

Цієї ж ночі росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети й 212 безпілотників різних типів. Основними напрямками удару стали Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська області.

За зведенням Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 186 повітряних цілей. Серед них — одна крилата ракета «Калібр», вісім «Бандероль»/«Дань-Т» та 177 безпілотників. Водночас військові повідомили про влучання ракет і ударних дронів на 22 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох.