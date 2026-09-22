ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Нафтогаз повідомив про критичні руйнування на Полтавщині після удару балістикою

Денис Молотов
Денис Молотов
Нафтогаз повідомив про критичні руйнування на Полтавщині після удару балістикою 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У ніч на 22 вересня російські війська атакували балістичними ракетами нафтогазовий комплекс у Полтавській області. За повідомленням «Нафтогазу», оприлюдненим у вівторок, удару зазнали технологічні об’єкти, роботу яких зупинили задовго до цієї атаки.

Нафтогаз повідомив про критичні руйнування на Полтавщині після удару балістикою
Фото ілюстративне / НАК “Нафтогаз” / 22.09.2026

У компанії зазначили, що по комплексу влучили щонайменше п’ять ракет. Від початку повномасштабного вторгнення він неодноразово ставав ціллю російських обстрілів.

📢 «Щонайменше п’ять ракет вдарили по технологічних об’єктах, які й так тривалий час зупинені та не працюють. Цей об’єкт з 2022 року уже десятки разів зазнавав російських атак, як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно й надовго виведене з ладу», — йдеться у повідомленні.

Наслідки удару та загальна картина нічної атаки

Нафтогаз оцінює руйнування після останнього обстрілу як критичні. За висновком компанії, масштаб пошкоджень фактично унеможливлює відновлення комплексу та його подальше функціонування.

Цієї ж ночі росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети й 212 безпілотників різних типів. Основними напрямками удару стали Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська області.

За зведенням Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 186 повітряних цілей. Серед них — одна крилата ракета «Калібр», вісім «Бандероль»/«Дань-Т» та 177 безпілотників. Водночас військові повідомили про влучання ракет і ударних дронів на 22 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

рф вдарила авіабомбами по Сумах 16 вересня: є жертви

ВАЖЛИВО

Польща планує передати кілька ракет Україні для Patriot

ВАЖЛИВО

Президент Латвії: Європа не встигає за змінами повітряної війни

ПОЛІТИКА

В Естонії пропонують щороку спрямовувати на підтримку України 0,25% ВВП

ПОЛІТИКА

Повернення із СЗЧ за новими правилами: куди звертатися і що чекає на військового

ПОДІЇ

Поліція розслідує трудову та сексуальну експлуатацію студентів університетів, пов’язаних із Поплавським

КРИМІНАЛ

росія змінює тактику атак дронами залежно від погоди — Ігнат

ВІЙНА

Китай проти «пекельних санкцій» США

ВАЖЛИВО

До Дня усиновлення представники Луганщини відвідали родини на Кіровоградщині

ЛУГАНЩИНА

На Вінниччині російський дрон пошкодив залізничний об’єкт

ВІЙНА

США схвалили продаж Україні систем ППО на $2,68 млрд

ПОДІЇ

Після удару по залізниці на Миколаївщині автобусами перевезли понад 650 пасажирів

ВІЙНА

НАТО вперше оприлюднило базові вимоги до країн під час криз і війни

ПОЛІТИКА

Рада Церков звернулася до Папи Римського через гуманітарну катастрофу в Олешках

ПОДІЇ

Україна і Польща підписали меморандуми про постачання газу та пального

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип