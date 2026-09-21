На Сумщині через російські атаки загинули двоє людей, серед поранених — дитина

У Сумській області внаслідок російських ударів за добу загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень. Серед постраждалих — 14-річна дівчина. Про наслідки атак Національна поліція України повідомила вранці понеділка, 21 вересня.

У Сумській громаді удар російського безпілотника забрав життя 38-річної жінки. Також поранення отримав 41-річний чоловік. За інформацією правоохоронців, пошкоджень зазнали будинок, автомобілі, магазин і навчальний заклад.

Ще одна людина загинула у Хутір-Михайлівській громаді — 54-річний чоловік. У Конотопській громаді постраждала 14-річна дівчина, а в Глухівській — 33-річний чоловік.

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Нічна атака на Україну

У ніч проти 21 вересня росія застосувала для ударів по Україні 172 безпілотники типу «Shahed», «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». Серед застосованих «Shahed» було 64 реактивні. Також ворог використав «Бандероль»/«Дань-Т».

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ протиповітряна оборона знешкодила 147 безпілотників та одну «Бандероль». Ці показники стосуються відбиття атаки по Україні загалом.

👉 Також нагадаємо, що у Вінницькій області внаслідок російської атаки безпілотника пошкоджено об’єкт залізничної інфраструктури. Після удару виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.