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Туск попередив про удари рф дронами та ракетами по країнах НАТО

Денис Молотов
Денис Молотов
Туск попередив про удари рф дронами та ракетами по країнах НАТО
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про загрозу російських атак із застосуванням дронів і ракет проти держав, які підтримують Україну. За його оцінкою, кремль може вдатися до ударів «гібридного типу», намагаючись послабити рішучість союзників Києва та уникнути відкритого протистояння з НАТО. Про заяву польського прем’єра 17 вересня повідомило Bloomberg.

Туск вважає, що нинішні цілі москви полягають у руйнуванні української економіки й логістики, а також у підриві готовності НАТО реагувати на загрози державам-членам. Сценарій, який поєднує посилення ударів по Україні з провокаціями проти її партнерів, він назвав «найімовірнішим».

📢 «Існує реальний ризик того, що дрони або інші типи ракет можуть залетіти на територію однієї чи кількох країн НАТО на східному фланзі й навіть спричинити руйнування», — зазначив польський прем’єр.

За словами Туска, після таких інцидентів росія може заявляти про їхню «випадковість». У такий спосіб москва, на його думку, намагатиметься уникнути відповіді Альянсу та посіяти сумніви щодо готовності союзників до спільних дій.

Під загрозою — українська логістика та інфраструктура союзників

Польський прем’єр нагадав про низку підозрілих інцидентів у своїй країні. Йдеться, зокрема, про кібератаки на об’єкти водопостачання, енергетичну інфраструктуру й лікарні, а також пошкодження залізничної лінії між Варшавою та українським кордоном. Наприкінці липня на сході Польщі також впала російська ракета.

Попередження Туска пролунало за кілька годин до його поїздки в Україну. Водночас російські війська посилили удари по українських об’єктах, зокрема розташованих поблизу польського кордону.

Окремо глава польського уряду заявив про загрозу тривалих, частих та інтенсивних атак на шість великих українських міст. За його словами, цілями можуть стати склади з різними видами продукції, необхідної передусім для оборони країни, а також залізнична інфраструктура. Цю частину виступу передає Radio ZET із посиланням на PAP.

Таким чином, Туск пов’язує ризики для держав НАТО з російськими спробами порушити постачання та послабити обороноздатність України. Йдеться про його оцінку можливого розвитку подій і попередження про загрози найближчих місяців.

👉 Також нагадаємо, що Польща готує новий пакет військової допомоги Україні, до якого можуть увійти кілька ракет для зенітно-ракетних комплексів «Patriot».

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