На Київщині пошкоджено 34 об’єкти: наслідки атак рф 22 вересня

За останню добу російські ударні безпілотники пошкодили 34 об’єкти у чотирьох районах Київської області. У столиці під ударом опинилися житлові будинки, рятувальники врятували 15 людей. За уточненими даними міської прокуратури, станом на 08:00 було відомо про п’ятьох постраждалих у Дніпровському районі. У Дніпрі нічна атака забрала життя чотирьох людей.

Про наслідки обстрілів Київщини вранці у вівторок, 22 вересня, повідомив начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

📢 «Ворог не припиняє атакувати Київщину ударними дронами. За останню добу в області пошкоджено 34 об’єкти», — написав він.

Найбільше пошкоджень зафіксували у Бучанському районі. Там постраждали 17 об’єктів: 12 приватних житлових будинків, три транспортні засоби, складське приміщення та підприємство.

В Обухівському районі російські атаки пошкодили шість приватних будинків і два транспортні засоби — загалом вісім об’єктів.

Ще вісім об’єктів пошкоджено у Броварському районі. Йдеться про чотири приватні будинки, три транспортні засоби та виробничо-складське приміщення. У Білоцерківському районі пошкоджень зазнав один приватний житловий будинок.

Таким чином, у районних зведеннях зазначено 23 приватні будинки, вісім транспортних засобів і три об’єкти підприємств та складської інфраструктури. На місцях продовжують працювати служби, які фіксують наслідки російських ударів.

У Києві врятували мешканців п’ятиповерхівки, у Дніпрі загинули четверо людей

У Дніпровському районі столиці влучання у житлову п’ятиповерхівку спричинило пожежу в підвалі, руйнування на першому поверсі та пошкодження фасаду. Вогнеборці ліквідували займання і врятували 15 людей. У повідомленні ДСНС йшлося про чотирьох постраждалих, трьох із яких госпіталізували.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму повідомленні станом на 07:44 наводив інші проміжні дані:

📢 «На цей час троє постраждалих у столиці. Двох поранених медики госпіталізували».

Згодом Київська міська прокуратура повідомила про п’ятьох постраждалих станом на 08:00. У трьох людей, серед яких подружжя пенсіонерів, зафіксували різані рани. Ще двоє мали гостру реакцію на стрес — допомогу їм надали на місці. За даними прокуратури, у Дніпровському районі пошкоджено чотири багатоповерхові будинки, в одному з них частково зруйновані квартири на першому поверсі.

Окремо Кличко повідомив про ліквідацію пожежі та евакуацію мешканців. Його слова оприлюднив офіційний портал Києва:

📢 «Пожежу в складських приміщеннях у Голосіївському районі ліквідували. Також внаслідок атаки ворога на столицю 22 вересня у Дніпровському районі пошкоджений фасад 5-поверхового житлового будинку. На першому поверсі будівлі є руйнування, пожежу ліквідували. Людей із квартир з першого по пʼятий поверхи евакуювали».

У Дарницькому районі на території приватного домоволодіння загорілося дерево. За інформацією рятувальників, за цією адресою загиблих і постраждалих немає.

Уранці черговий обстріл спричинив займання палет із керамічною плиткою на відкритій території у Голосіївському районі. ДСНС уточнила, що пожежу ліквідували на орієнтовній площі 100 квадратних метрів. На цій локації люди не постраждали.

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Загалом до ліквідації наслідків нічних ударів по Україні залучили понад 500 рятувальників і поліціянтів. В узагальненому повідомленні, оприлюдненому на офіційному каналі ДСНС, зазначено:

📢 «Понад 500 рятувальників і поліцейських працюють на місцях нічного обстрілу. Станом на зараз вдалося загасити всі пожежі. Четверо людей, на жаль, загинули у Дніпрі. Там російські військові вдарили по продуктових складах, підприємствах, меблевому цеху. На місці працюють усі необхідні підрозділи, перевіряємо інформацію про людей, які можуть перебувати під завалами. Є постраждалі у Києві — серед ночі ударний дрон пошкодив багатоповерхівки у спальному районі на лівому березі. Вранці — підприємство з виробництва керамічної плитки. Зруйновані та пошкоджені звичайні житлові будинки на Київщині, Харківщині, Вінниччині. Останні години під атакою перебуває залізнична інфраструктура. Дякую кожному рятувальнику та поліцейському, які цілодобово реагують на російський терор, рятують та допомагають людям. За кожною цифрою статистики — ваша надзвичайно важка робота та ризик для власного життя».

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