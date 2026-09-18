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Вучич прибув до України на саміт Карпатської інтеграційної ініціативи

Денис Молотов
Денис Молотов
Вучич прибув до України на саміт Карпатської інтеграційної ініціативи
Фото з відкритих джерел / Президент Сербії Александар Вучич

Президент Сербії Александар Вучич у п’ятницю, 18 вересня, прибув з візитом до України. Про приїзд він повідомив у Facebook, зазначивши, що отримав запрошення від шостого президента України В.О. Зеленського.

Вучич візьме участь у засіданні Карпатської інтеграційної ініціативи. За його словами, цей проєкт спрямований на зміцнення економічних, транспортних та інфраструктурних зв’язків між державами розширеного Карпатського регіону.

📢 «Я роблю все це для того, щоб і надалі забезпечувати стабільність та мир для наших громадян і для Сербії», — заявив сербський президент. В адміністрації президента Сербії уточнили, що візит до України є одноденним.

Транспорт, відкритіші кордони та економічна співпраця

Одним із перспективних напрямів взаємодії Вучич назвав розвиток транспортного сполучення. Він наголосив, що Сербія може запропонувати спільні рішення у співпраці з Румунією, Угорщиною, Україною та Польщею.

📢 «Ми маємо чимало чого запропонувати – від залізничних ліній та автомобільних доріг до більш відкритих кордонів», — сказав Вучич.

За його словами, можливості партнерства також охоплюють сільське господарство та інші сфери.

ℹ️ Саміт Карпатської інтеграційної ініціативи запланований на 18–20 вересня в Івано-Франківській області. Він об’єднує представників України, Австрії, Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії та Словаччини. У межах заходу також передбачений економічний форум за участі бізнесу, інвесторів і міжнародних партнерів, повідомляє Торгово-промислова палата України.

Раніше Вучич оголосив про намір залишити посаду президента 25 або 26 вересня, щоб долучитися до передвиборчої кампанії. Про ці плани повідомляло Болгарське телеграфне агентство.

👉 Також нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про загрозу російських атак із застосуванням дронів і ракет проти держав, які підтримують Україну. За його оцінкою, кремль може вдатися до ударів «гібридного типу», намагаючись послабити рішучість союзників Києва та уникнути відкритого протистояння з НАТО.

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