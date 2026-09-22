ППО знешкодила 186 цілей під час нічної атаки росії на Україну

У ніч проти 22 вересня українські захисники збили або подавили 186 повітряних цілей: одну крилату ракету «Калібр», вісім засобів типу «Бандероль»/«Дань-Т» та 177 безпілотників. Такі попередні результати станом на 08:00 оприлюднили Повітряні сили ЗСУ.

Комбінована атака розпочалася о 18:00 21 вересня. Основні удари російські війська спрямували на Дніпропетровську, Кіровоградську та Полтавську області.

За даними військових, противник застосував:

протикорабельні ракети «Онікс»;

балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400/KN-23;

чотири крилаті ракети морського базування «Калібр»;

вісім засобів типу «Бандероль»/«Дань-Т»;

212 безпілотників — ударні «Shahed», зокрема реактивні, та дрони-імітатори «Пародія».

Кількості застосованих «Оніксів» і балістичних ракет у ранковому зведенні не уточнили.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

До переліку знешкоджених цілей увійшли один «Калібр», усі вісім зазначених у зведенні «Бандероль»/«Дань-Т» та 177 БпЛА типу «Shahed», «Гербера» й інших типів. Повітряні сили подали спільний показник збитих і подавлених засобів повітряного нападу.

💥 Влучання на 22 локаціях: наслідки ударів у Дніпрі та Києві

За інформацією Повітряних сил, влучання ракет і ударних безпілотників зафіксували на 22 локаціях. Ще на чотирьох виявили падіння збитих цілей або їхніх уламків.

На момент оприлюднення ранкового зведення атака ще тривала: у повітряному просторі України залишалися російські безпілотники.

У Дніпрі внаслідок удару пошкоджено підприємство та складські приміщення. Спочатку обласна влада повідомляла про двох загиблих, шістьох поранених і можливе перебування людей під завалами. Згодом кількість загиблих зросла до чотирьох: рятувальники виявили тіла під час пошукової операції. Оновлені дані оприлюднив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпровському районі Києва частково зруйновано житлову п’ятиповерхівку: пошкоджено фасад і квартири на першому поверсі, виникла пожежа. За початковим повідомленням ДСНС, постраждали четверо людей, із будинку врятували 15 мешканців.

Пізніше Київська міська прокуратура уточнила, що станом на 08:00 у районі відомо про п’ятьох постраждалих. Троє людей дістали різані рани, ще двоє — гостру реакцію на стрес. Загалом у Дніпровському районі пошкоджено чотири багатоповерхові будинки.

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська враховують туман, хмарність та інші погодні умови, плануючи удари безпілотниками по Україні. Водночас противник змінює способи застосування звичайних і реактивних «шахедів», намагаючись ускладнити роботу української протиповітряної оборони.