Україна і Польща підписали меморандуми про постачання газу та пального

Група «Нафтогаз» і польська компанія ORLEN розширюють співпрацю у постачанні енергоресурсів до України. Під час саміту Карпатської вісімки сторони підписали два меморандуми, які стосуються скрапленого природного газу та нафтопродуктів. Про домовленості «Нафтогаз» повідомив у понеділок, 21 вересня.

Документи спрямовані на зміцнення енергетичної безпеки України та розширення маршрутів постачання. Газовий напрям співпраці передбачає додатковий ресурс на період найбільшого сезонного попиту.

📢 «Один із документів передбачає постачання трьох партій скрапленого природного газу в першому кварталі 2027 року. Додаткові обсяги LNG у разі необхідності допоможуть забезпечити потреби України в період пікового сезонного споживання», — йдеться у повідомленні.

Нафтопродукти на суму до 500 млн доларів і співпраця з Укрнафтою

Другий меморандум з ORLEN підписала «Укрнафта», яка входить до Групи «Нафтогаз». Він передбачає постачання нафтопродуктів на український ринок на суму до 500 млн доларів.

У Нафтогазі очікують, що така співпраця допоможе підтримати стабільність забезпечення України пальним на тлі світової нафтової кризи, спричиненої подіями на Близькому Сході.

Окрім постачання готових нафтопродуктів, сторони планують опрацювати можливість переробки української нафти на нафтопереробних заводах Центральної Європи. Ще один передбачений напрям — потенційна передача Укрнафті вживаних паливовозів для перевезення нафтопродуктів. Йдеться про можливості подальшої співпраці, визначені меморандумом.

Нагадаємо

28 серпня Міністерство енергетики повідомило, що Україна накопичила у підземних сховищах 14,6 млрд кубометрів газу. За оцінкою відомства, цього обсягу достатньо для базового сценарію проходження зими 2026/2027. Цільового показника наповненості сховищ вдалося досягти на місяць раніше від запланованого терміну, зазначено в повідомленні на урядовому порталі.

Делегація Луганської області презентувала 13 інвестиційних проєктів під час першого Карпатського економічного форуму на Івано-Франківщині. Вісім із них — регіональні ініціативи, які можна реалізувати на підконтрольній Україні території, ще п’ять — пропозиції релокованого підприємства.