Красноріченська громада виплатила 620 тисяч гривень допомоги родинам із дітьми

У Красноріченській громаді за програмою «Турбота про майбутнє» виплатили 620 тисяч гривень на підтримку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Програма передбачає грошову допомогу в розмірі 10 тисяч гривень на одну дитину.

Про підтримку дітей та родин громади повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА). Зазначена сума виплат охоплює звітний період реалізації програми.

Поряд із матеріальною підтримкою у громаді забезпечують дистанційне навчання школярів. У Красноріченському ліцеї освіту здобувають 286 учнів. У закладі працюють 15 класів, серед яких один інклюзивний. Освітній процес для учнів організований у дистанційній формі.

💶 На оздоровчу кампанію витратили понад 488 тисяч гривень

На проведення кампанії «Літо-2026» у місцевому бюджеті Красноріченської громади передбачили 525 тисяч гривень. Фактичні видатки становили 488,04 тисячі гривень. До організації відпочинку та оздоровлення дітей також залучали кошти благодійників.

За фінансування громади 14 дітей пройшли оздоровлення в таборі «Шаяни», розташованому в Закарпатській області. Вони перебували там із 24 липня до 13 серпня. Серед учасників цієї поїздки п’ятеро дітей належать до пільгових категорій.

Окремо для дітей громади були доступні можливості відпочинку за державні кошти. У червні дитина учасника бойових дій відпочила в Міжнародному дитячому центрі «Артек» на Київщині. Цю поїздку оплатили з державного бюджету.

Крім оздоровлення в українських закладах, діти Красноріченської громади брали участь у закордонній поїздці. Шестеро з них із 10 до 21 травня побували в Чеській Республіці.

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