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Україна отримала від ЄС 3,3 млрд євро на ракети та дрони

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна отримала від ЄС 3,3 млрд євро на ракети та дрони
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 18.09.2026

Європейський Союз перерахував Україні черговий транш у розмірі 3,3 млрд євро. Кошти надійшли в межах кредитної програми Ukraine Support Loan загальним обсягом 90 млрд євро. Про це у п’ятницю, 18 вересня, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

📢 «Отримали черговий транш 3,3 млрд євро від ЄС», — розповів очільник уряду.

Фінансування спрямують на першочергові оборонні потреби України. Зокрема, за ці кошти планують закуповувати ракети та безпілотники, йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів.

Корецький подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, Європейській комісії та державам-членам ЄС за «послідовну підтримку України».

Додаткові оборонні проєкти можуть профінансувати коштом SAFE

Паралельно Євросоюз планує використати нерозподілені кошти програми переозброєння SAFE для нових спільних оборонних проєктів за участі українських компаній. Про відповідну ініціативу фон дер Ляєн повідомила після розмови з президентом Володимиром Зеленським, передає DW.

Загальний обсяг кредитного фінансування SAFE становить 150 млрд євро. Український напрям передбачає залучення залишків коштів, які не використають країни ЄС. Мета спільних проєктів — поєднати український бойовий досвід та інновації з європейськими технологіями й виробничими можливостями.

👉 Також нагадаємо, що Європейський Союз фінансує закупівлю американських ракет-перехоплювачів «Patriot» для України й закликає якнайшвидше забезпечити їхнє постачання. Паралельно Брюссель прагне розвивати спільну з Києвом протиракетну оборону, основою якої має стати проєкт FREYJA.

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