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Повернення із СЗЧ після 20 вересня: Міноборони пояснило порядок дій

Денис Молотов
Денис Молотов
Повернення із СЗЧ після 20 вересня: Міноборони пояснило порядок дій 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел

В Україні завершилася дія спрощеної програми повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини. Скористатися нею можна було до 20 вересня 2026 року включно, якщо факт СЗЧ зафіксували не пізніше 12 червня цього року. Відтепер добровільне повернення відбувається на загальних умовах, пояснили в Міністерстві оборони України.

Такий порядок передбачає звернення до Військової служби правопорядку або прибуття до батальйону резерву. За роз’ясненням відомства, процедура триватиме довше, як і очікування на відновлення грошового забезпечення. Можливості самостійно обрати будь-яку військову частину для подальшої служби загальний порядок не передбачає.

Для повернення військовослужбовець може звернутися до Центрального управління ВСП у Києві та Київській області, територіальних управлінь або зональних відділів Військової служби правопорядку ЗСУ.

У підрозділі ВСП йому повідомлять, до яких батальйонів резерву можна прибути для подальшого проходження служби. Там також можна отримати відповідний припис. Водночас військовослужбовець має право самостійно прибути до батальйону резерву, попередньо уточнивши перелік таких підрозділів у ВСП.

Після прибуття командир батальйону резерву повинен не пізніше ніж протягом трьох діб видати наказ про включення військового до списку тимчасово прибулого особового складу та визначити йому завдання. Цей строк стосується саме оформлення прибуття, а не завершення всієї процедури повернення чи відновлення виплат.

Одночасно командир через правоохоронні органи з’ясовує, чи внесені відомості про СЗЧ до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Він також надсилає повідомлення про прибуття військовослужбовця командуванню частини, яку той самовільно залишив.

Якщо військовий має письмову згоду командира бойової частини пріоритетного комплектування, цю частину зазначають у повідомленні. Командири батальйонів резерву приймають і враховують рекомендаційні листи від бойових бригад, які потребують поповнення особового складу.

Натомість рекомендаційні листи від частин забезпечення не враховуються. У таких випадках військовослужбовців направляють до частин пріоритетного комплектування. Отже, наявність рекомендаційного листа сама собою не означає гарантованого повернення до будь-якого обраного підрозділу.

За яких умов можливе звільнення від кримінальної відповідальності

Завершення спрощеної програми не скасовує передбаченої законом можливості звільнення від кримінальної відповідальності. Вона може застосовуватися до військовослужбовця, який уперше вчинив СЗЧ під час воєнного стану, за дотримання встановлених умов. Відповідний механізм передбачений частиною п’ятою статті 401 Кримінального кодексу України, запровадженою законом №3902-IX.

За поясненням Міноборони, військовому потрібно написати рапорт та отримати письмову згоду командира військової частини або батальйону резерву на продовження служби.

Також необхідно добровільно звернутися до слідчого, прокурора або суду з клопотанням про намір повернутися до проходження військової служби. Після цього матеріали щодо звільнення від кримінальної відповідальності передають до суду.

Саме суд ухвалює остаточне рішення. Прибуття до ВСП чи батальйону резерву не означає автоматичного закриття кримінального провадження.

☎️ З питань повернення на військову службу діє гаряча лінія Міністерства оборони України за номером 1519.

Повернення із СЗЧ після 20 вересня: Міноборони пояснило порядок дій
Фото ілюстративне / Міноборони України / 21.09.2026

Нагадаємо, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом серпня 2026 року кількість військовослужбовців, які повернулися на службу після СЗЧ, перевищила кількість тих, хто самовільно залишив частини.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України В.О. Зеленський підписав закон «Про Український національний пантеон».

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