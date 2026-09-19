Бернем проситиме Трампа надати Україні ракети Patriot із запасів США

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем планує порушити питання додаткових ракет-перехоплювачів «Patriot» для України на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Переговори мають відбутися наступного тижня в Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН. Про це 19 вересня повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел агентства, британський прем’єр домагатиметься відкриття доступу до американських запасів перехоплювачів, щоб Україна могла отримати їх до початку зими.

Посилення української протиповітряної оборони є одним із пріоритетів Бернема на майбутній зустрічі. Йдеться про намір переконати американську сторону погодити постачання, а не про вже ухвалене рішення щодо передачі ракет.

Ще в серпні британський прем’єр публічно заявляв, що планує обговорити з Трампом можливість використання частини запасів «Patriot» у США для потреб України. Тоді він пов’язував терміновість цього питання з наближенням зими та необхідністю посилити захист від російських ракетних ударів.

Окрім підтримки України, співрозмовники можуть обговорити ситуацію на Близькому Сході. Зокрема, серед можливих тем — участь європейських держав у зусиллях зі зниження напруженості в регіоні.

Єврокомісія очікує контрактів для оплати перехоплювачів «Patriot»

Паралельно залишається відкритим питання фінансування закупівель ракет через європейський механізм підтримки. Станом на 18 вересня Єврокомісія ще не отримала від України підписаних контрактів на перехоплювачі «Patriot».

Як пояснив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, після надходження документів Брюссель зможе розглянути їх і здійснити відповідні виплати з оборонної частини кредитної програми Ukraine Support Loan. Про це повідомила «Європейська правда».

Загальний обсяг цієї програми становить 90 млрд євро. Затримка з контрактами стосується саме оплати відповідних закупівель «Patriot»: інші виплати за програмою продовжуються.

👉 Також нагадаємо, що переговори з шостим президентом України В.О. Зеленським наразі не зазначені серед двосторонніх зустрічей Дональда Трампа під час його майбутнього візиту до Нью-Йорка. Американський президент перебуватиме там 21–22 вересня для участі в Генеральній асамблеї ООН.