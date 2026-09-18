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«Симфонія Нескорених»: митці Луганщини підготували проєкт до Дня української музики

Денис Молотов
Денис Молотов
«Симфонія Нескорених»: митці Луганщини підготували проєкт до Дня української музики
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Сіверськодонецький фаховий коледж культури і мистецтв представив культурно-мистецький проєкт «Симфонія Нескорених: Луганський вимір української музики». Захід присвятили першому відзначенню Дня української музики та об’єднали в його програмі творчість композиторів, поетів і виконавців Луганщини.

Цьогоріч нова пам’ятна дата припадає на 19 вересня. Верховна Рада запровадила її 27 травня 2026 року, визначивши щорічне відзначення у третю суботу вересня. Ініціатива покликана вшанувати внесок українських музикантів у національну культуру та підтримати культурний спротив російській агресії.

До заходу коледжу долучилися заступниця голови Луганської ОДА Катерина Безгинська та директор Департаменту освіти, культури, молоді та спорту Олексій Бльоскін. Разом із посадовцями учасниками проєкту стали викладачі, студенти коледжу й інші митці Луганської області.

У вступному слові Катерина Безгинська наголосила на значенні музики для збереження ідентичності регіону та підтримки людей у час випробувань.

📢 «Сьогодні голос Луганщини звучить мовою музики, нагадуючи, хто ми є і за що боремося. Для нас музика – це духовний щит і зброя, джерело сили, яке не можна зламати. Понад усе – вона йде з нами крізь усе життя, супроводжує в радості й підтримує в випробуваннях. І нехай наступна пісня, що пролунає, стане переможною й надалі залишається з нами на все життя», — побажала Катерина Безгинська.

Організатори зі свого боку подякували обласній владі за постійну підтримку творчої спільноти Луганщини.

Від «Оди нескорених» до пісень на слова Шевченка

Програму відкрили хвилиною мовчання. Після неї прозвучала «Ода нескорених», авторкою якої є заслужений працівник культури України Наталія Пасічник.

Учасникам також продемонстрували запис виконання мелодії з кінофільму «Високий перевал». У ньому Наталія Пасічник виступила у складі ансамблю «Soul» разом із Мариною Яворською.

Окрему частину програми присвятили поезії Ганни Гайворонської, покладеній на музику. Оксана Малахова виконала «Я біла ластівка Донбасу» на музику Богдана Сінченка та «Луганщина – світанок України» на музику Наталії Пасічник. Ці виступи познайомили слухачів із поєднанням музичної та поетичної творчості луганців.

Прозвучав і твір українського композитора Анатолія Кос-Анатольського «Ой, піду я межи гори». Його виконала Наталі Скринник, а партію супроводу на роялі — Марина Яворська.

Хорову частину представив ансамбль «Mixed voice». Колектив виконав «Журавлі» на музику Богдана Сінченка і слова Євгена Гуцала, а також «Доле де ти» на слова Тараса Шевченка.

До Шевченкової поезії звернувся й естрадний хоровий ансамбль «Glorious» під керівництвом Юлії Бражнікової. У його виконанні прозвучала композиція «Борітесь – поборете», музику до якої написав Павло Табаков.

Під час заходу також згадали результати «Музичного мережива» — конкурсу художньої творчості Луганського обласного центру навчально-методичної роботи, культурних ініціатив і кіномистецтв.

«Симфонія Нескорених»: митці Луганщини підготували проєкт до Дня української музики 02
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

👉 Також нагадаємо, що у селі Войнівка Кіровоградської області з нагоди Дня усиновлення відбулися зустрічі з родинами, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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