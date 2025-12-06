6 грудня Україна відзначає День Збройних сил — річницю офіційного створення національної армії. Сучасні ЗСУ стали безпосередніми спадкоємцями військових формувань, які в різні періоди української історії брали участь у національно-визвольній боротьбі та захищали право держави на існування.

Нині Збройні сили України як ключовий елемент Сил оборони продовжують цю місію у війні проти росії, що триває з 2014 року, а у повномасштабній фазі — майже чотири роки.

Саме 6 грудня є офіційним днем вшанування всіх складових армії, серед яких: Генеральний штаб, Сухопутні війська, Повітряні сили, ВМС, Десантно-штурмові війська, Сили спецоперацій, Територіальна оборона, Сили безпілотних систем, логістика, підтримка, медичні сили та війська зв’язку й кібербезпеки.

Походження дати 6 грудня

Саме цього дня у 1991 році Верховна Рада ухвалила закон «Про Збройні сили України», яким визначила армію як «військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності».

Ще до ухвалення документа один із лідерів Народного руху, народний депутат України I—III скликань (1990—1999) та політичний в’язень часів СРСР, В’ячеслав Чорновіл наполягав, що власні Збройні сили мають стати фундаментом незалежної держави.

📢 «Ми сьогодні маємо тільки проголошену державу, — заявляв Чорновіл в інтерв’ю у вересні 1991 року. — Ми не маємо ні армії своєї — тільки міністра маємо. А без армії — яка це держава? Я не кажу, що ми збираємося на когось нападати, чи хтось сьогодні на нас збирається нападати, але якщо немає армії, з такою державою ніхто не рахується».

✅З 1993 року ця дата офіційно стала щорічним державним святом.

Історичний вимір: зв’язок з подіями 1919 року

6 грудня також пов’язаний із початком Першого зимового походу Армії УНР 1919 року — важливої партизанської операції, проведеної тилами ворожих військ. Під командуванням генерал-полковника Михайла Омеляновича-Павленка українські частини здійснили 2500-кілометровий рейд територією сучасних Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та Вінницької областей, провівши майже 50 результативних боїв. Інститут нацпам’яті наголошує, що «похід став однією з найгероїчніших і найуспішніших бойових операцій часів Української революції 1917−1921 років».

Сьогодні 6 грудня залишається спільним святом усіх військовослужбовців незалежно від роду військ. Навіть у мирний час цей день є робочим.

ЗСУ у 2025 році: ключові дані та реформи

Україна посідає шосте місце у світі за кількістю військовослужбовців, за даними Global Firepower Index. Чисельність армії зросла з приблизно 250 тисяч у 2015 році до 880 тисяч у 2025-му, що робить її найбільшою в Європі. Більше мають лише Китай, Індія, США, Північна Корея та росія.

Україна є світовим лідером за часткою оборонних витрат відносно ВВП — 34%.

У Збройних силах служать 48 тисяч жінок, серед яких близько 5,5 тисяч виконують бойові завдання на передовій.

За час повномасштабної війни понад 280 військовослужбовців удостоєні звання Героя України прижиттєво, а понад 400 — посмертно.

Суспільна довіра до армії залишається рекордно високою:

— 94% українців довіряють ЗСУ;

— 69% вважають їх найефективнішою інституцією;

— 64% визначають армію основою власної стійкості під час війни.

Корпусна реформа — новий етап розвитку армії

У 2025 році Україна завершила перехід на корпусну систему управління — одну з наймасштабніших реформ ЗСУ. Нова структура включає 18 корпусів, серед яких:

13 корпусів Сухопутних військ;

2 — Десантно-штурмових військ;

2 — Нацгвардії;

1 корпус Морської піхоти.

Корпус — це велике військове з’єднання, яке здатне самостійно вести бойові дії на окремому напрямку та керувати двома-п’ятьма бригадами. Більшість нових корпусів налічують п’ять бригад, один із них містить сім.

Внесок України у стримування агресора

Попри інтенсивні бої та значний тиск з боку російської армії, Збройні сили України разом із Силами оборони звільнили понад 50% територій, окупованих противником після початку вторгнення 2022 року.