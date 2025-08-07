Час завершувати війну – Зеленський

Шостий президент України Володимир Зеленський наголосив, що Європа повинна бути учасницею мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це він написав у четвер, 7 серпня, у своєму Telegram після розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

🔹 «Війна саме у Європі, і Україна – невід’ємна частина Європи. Ми вже й у перемовинах щодо вступу в ЄС. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів», – зазначив Зеленський.

За його словами, і Київ, і Берлін прагнуть досягнення достойного миру якомога швидше. Параметри припинення війни, переконаний Зеленський, визначатимуть безпекову архітектуру всього європейського континенту на десятиліття вперед.

🔸 «Домовилися ще переговорити з Фрідріхом. Сьогодні відбудеться онлайн-зустріч безпекових радників – Україна, Європа та США узгодять спільні позиції», – додав глава держави.

Зеленський також нагадав, що наразі обговорюються кілька потенційних форматів мирних переговорів: два двосторонні та один тристоронній.

📢 «Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з боку росії. Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає», – резюмував президент.

Раніше стало відомо, що сьогодні Зеленський планує низку розмов із міжнародними партнерами задля просування мирного процесу. Тим часом у кремлі заявили про узгодження зустрічі путіна з Трампом «найближчими днями».