Четвер, 7 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Час завершувати війну – Зеленський

Денис Молотов
Денис Молотов
Час завершувати війну - Зеленський

Шостий президент України Володимир Зеленський наголосив, що Європа повинна бути учасницею мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це він написав у четвер, 7 серпня, у своєму Telegram після розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

🔹 «Війна саме у Європі, і Україна – невід’ємна частина Європи. Ми вже й у перемовинах щодо вступу в ЄС. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів», – зазначив Зеленський.

За його словами, і Київ, і Берлін прагнуть досягнення достойного миру якомога швидше. Параметри припинення війни, переконаний Зеленський, визначатимуть безпекову архітектуру всього європейського континенту на десятиліття вперед.

🔸 «Домовилися ще переговорити з Фрідріхом. Сьогодні відбудеться онлайн-зустріч безпекових радників – Україна, Європа та США узгодять спільні позиції», – додав глава держави.

Зеленський також нагадав, що наразі обговорюються кілька потенційних форматів мирних переговорів: два двосторонні та один тристоронній.

📢 «Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з боку росії. Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає», – резюмував президент.

Раніше стало відомо, що сьогодні Зеленський планує низку розмов із міжнародними партнерами задля просування мирного процесу. Тим часом у кремлі заявили про узгодження зустрічі путіна з Трампом «найближчими днями».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Резерв+ готується до запуску сплати штрафів за повістки

СУСПІЛЬСТВО

Під москвою стискається кільце в росіян з ППО – ЗМІ

ПОДІЇ

Від початку доби на фронті зафіксували 124 бої: найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку

ВІЙНА

Генштаб: На фронті відбулось 130 бойових зіткнень

ВІЙНА

Байден попереджає про «темні часи» для США

ПОЛІТИКА

Зрадникам із окупаційної «поліції» рф загрожує до 15 років ув’язнення

КРИМІНАЛ

Луганська ОВА передала дрони й авто для штурмовиків ЗСУ

ЛУГАНЩИНА

На міст у Херсоні росіяни скинули авіабомби

ВІЙНА

В кремлі наважились відреагувати на атомні підлодки США

ВАЖЛИВО

Індія обурена митами США через нафту з росії

ПОЛІТИКА

Олексій Середа здобув історичне «срібло» на чемпіонаті Cвіту у стрибках з 10-метрової вишки

СПОРТ

Від початку доби на фронті відбулося 104 боєзіткнення: найбільше на Лиманському та Покровському напрямках

ВІЙНА

Понад чверть боїв минулої доби припала на Покровський напрямок: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Шмигаль: Уряд спрямує 8 мільярдів гривень на дрони

ВЛАДА

Tesla: рекордне падіння продажів у Британії та Німеччині

ЕКОНОМІКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"