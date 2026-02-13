Україна посилює тиск на експорт російської нафти

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України щодо запровадження санкцій проти 91 морського судна, що входять до так званого «тіньового флоту» росії. Про це 13 лютого повідомила пресслужба глави держави.

🚢 Обхід санкцій через морські перевезення

За даними Офісу президента, ці судна використовувалися для транспортування російської нафти та нафтопродуктів із портів, зокрема:

Новоросійськ;

Усть-Луга;

Приморськ.

Перевезення здійснювалися в обхід санкцій Європейський Союз, країн G7 та інших держав. Моніторинг фіксував активність цих суден у Чорному, Червоному та Балтійському морях.

🌍 Прапори різних країн

Підсанкційні судна ходили під прапорами близько 20 держав. Лише одне — під російським прапором. Інші були зареєстровані, зокрема, в:

Панамі, Ліберії, Камеруні, Барбадосі, Маршаллових Островах, Гонконгу, Сьєрра-Леоне, Тонзі, Палау, Гвінеї, Коморських і Багамських островах, Індонезії, Малаві, Гвінеї-Бісау, Джибуті, Гаяні та Есватіні.

Україна планує передати відповідну інформацію цим країнам і працювати над синхронізацією санкцій у їхніх юрисдикціях.

🤝 Координація з партнерами

З 91 судна:

27 уже перебувають під санкціями США, Великої Британії, Швейцарії та ЄС;

щодо решти 64 суден робота триває.

В Офісі президента наголошують, що санкції проти тіньового флоту є пріоритетом, адже дозволяють обмежити фінансові надходження росії від експорту нафти.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що близько 20% суден російського тіньового флоту вже зупинили діяльність унаслідок санкцій, однак рф намагається компенсувати втрати залученням нових суден.

👉 Також нагадаємо, що Греція та Мальта виступили проти ініціативи Європейської комісії (ЄК) замінити чинну граничну ціну на російську нафту повною забороною послуг із її морського перевезення.