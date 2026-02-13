Україна посилює тиск на експорт російської нафти

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України щодо запровадження санкцій проти 91 морського судна, що входять до так званого «тіньового флоту» росії. Про це 13 лютого повідомила пресслужба глави держави.
🚢 Обхід санкцій через морські перевезення
За даними Офісу президента, ці судна використовувалися для транспортування російської нафти та нафтопродуктів із портів, зокрема:
- Новоросійськ;
- Усть-Луга;
- Приморськ.
Перевезення здійснювалися в обхід санкцій Європейський Союз, країн G7 та інших держав. Моніторинг фіксував активність цих суден у Чорному, Червоному та Балтійському морях.
🌍 Прапори різних країн
Підсанкційні судна ходили під прапорами близько 20 держав. Лише одне — під російським прапором. Інші були зареєстровані, зокрема, в:
Панамі, Ліберії, Камеруні, Барбадосі, Маршаллових Островах, Гонконгу, Сьєрра-Леоне, Тонзі, Палау, Гвінеї, Коморських і Багамських островах, Індонезії, Малаві, Гвінеї-Бісау, Джибуті, Гаяні та Есватіні.
Україна планує передати відповідну інформацію цим країнам і працювати над синхронізацією санкцій у їхніх юрисдикціях.
🤝 Координація з партнерами
З 91 судна:
- 27 уже перебувають під санкціями США, Великої Британії, Швейцарії та ЄС;
- щодо решти 64 суден робота триває.
В Офісі президента наголошують, що санкції проти тіньового флоту є пріоритетом, адже дозволяють обмежити фінансові надходження росії від експорту нафти.
Раніше Володимир Зеленський заявляв, що близько 20% суден російського тіньового флоту вже зупинили діяльність унаслідок санкцій, однак рф намагається компенсувати втрати залученням нових суден.
👉 Також нагадаємо, що Греція та Мальта виступили проти ініціативи Європейської комісії (ЄК) замінити чинну граничну ціну на російську нафту повною забороною послуг із її морського перевезення.