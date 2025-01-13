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Україна перша в Світі отримала новітню гаубицю RCH 155

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна перша в Світі отримала новітню гаубицю RCH 155

Німеччина передала Україні першу колісну самохідну гаубицю RCH 155. Про це інформує Tagesschau у понеділок, 13 січня.

У місті Кассель відбулася символічна церемонія передачі, на якій були присутні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та український посол у ФРН Олексій Макеєв.

📢 «Україна може на нас розраховувати, і це сигнал. І Німеччина готова взяти на себе відповідальність в Європі», — підкреслив Борис Пісторіус.

Повідомляється, що перші шість одиниць RCH 155 наразі залишаться в Німеччині, де будуть використані для навчання українських військових. Загалом Україна отримає 54 таких артилерійських установки, ставши першою країною у світі, яка буде їх експлуатувати.

RCH 155 (Remote Controlled Howitzer) — це інноваційна самохідна артилерійська установка, розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann. Основою для цієї системи є модульна артилерійська установка AGM (Artillery Gun Module), встановлена на шасі броньованого транспортера Boxer.

Система оснащена 155-мм гаубицею з автоматичним заряджанням, яка здатна уражати цілі на відстані до 54 кілометрів. Вона вирізняється високою точністю, швидкістю стрільби до 9 пострілів за хвилину і здатністю вести вогонь із дистанційним управлінням. Установка потребує лише двох операторів — командира та водія, які працюють із бойового відсіку. RCH 155 стала першою у світі артилерійською системою, здатною вести вогонь під час руху.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що росіяни завдали удару по наших позиціях у Вовчанську, застосувавши важку вогнеметну систему ТОС-1А “Солнцепек”.

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