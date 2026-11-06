В Україні планують відновити аеромедичну евакуацію пацієнтів

Кабінет Міністрів затвердив порядок організації аеромедичної евакуації пацієнтів. Запустити цей механізм планують до кінця 2026 року, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький. Його заяву оприлюднив Урядовий портал.

Повітряні перевезення мають скоротити час, необхідний для доправлення людей до закладів, де вони можуть отримати невідкладну спеціалізовану допомогу. Передбачена також евакуація на лікування за кордон, зокрема в межах програми Medevac Ukraine.

Як приклад Корецький навів маршрут із Харкова до евакуаційного хабу в польському Жешуві. За його словами, наземним транспортом ця дорога може тривати 15–16 годин, тоді як повітряним судном її можна подолати за 2–3 години.

📢 «Для пацієнтів у важкому стані кожна година має значення», – наголосив прем’єр-міністр.

Хто організовуватиме медичні перевезення

Координувати евакуацію буде Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ. ДСНС надаватиме повітряні судна й екіпажі. Польоти організовуватимуть з урахуванням безпекової ситуації та погодних умов.

Затверджений порядок визначає, як ініціювати перевезення, ухвалювати рішення про евакуацію, погоджувати маршрут і забезпечувати медичний супровід пацієнта. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Окрім перевезення пацієнтів, документ передбачає транспортування донорських органів для трансплантації, медичних бригад та необхідного обладнання.

Уряд очікує, що відновлення аеромедичної евакуації допоможе швидше доправляти людей у тяжкому стані до потрібних фахівців. Наразі затверджено організаційний порядок – про початок самих перевезень у повідомленні не йдеться.

👉 Також нагадаємо, що Кабінет Міністрів затвердив єдиний порядок роботи міжвідомчих регіональних команд, які займаються ідентифікацією тіл загиблих.