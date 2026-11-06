ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

В Україні планують відновити аеромедичну евакуацію пацієнтів

Уряд затвердив порядок перевезення пацієнтів повітряними суднами ДСНС. Їх використовуватимуть для транспортування між лікарнями та доправлення українців на лікування за кордон.

Денис Молотов
Денис Молотов
В Україні планують відновити аеромедичну евакуацію пацієнтів
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 06.11.2026

Кабінет Міністрів затвердив порядок організації аеромедичної евакуації пацієнтів. Запустити цей механізм планують до кінця 2026 року, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький. Його заяву оприлюднив Урядовий портал.

Повітряні перевезення мають скоротити час, необхідний для доправлення людей до закладів, де вони можуть отримати невідкладну спеціалізовану допомогу. Передбачена також евакуація на лікування за кордон, зокрема в межах програми Medevac Ukraine.

Як приклад Корецький навів маршрут із Харкова до евакуаційного хабу в польському Жешуві. За його словами, наземним транспортом ця дорога може тривати 15–16 годин, тоді як повітряним судном її можна подолати за 2–3 години.

📢 «Для пацієнтів у важкому стані кожна година має значення», – наголосив прем’єр-міністр.

Хто організовуватиме медичні перевезення

В Україні планують відновити аеромедичну евакуацію пацієнтів 01
Фото: Офіційний канал Прем’єр-міністра України / Telegram / 06.11.2026

Координувати евакуацію буде Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ. ДСНС надаватиме повітряні судна й екіпажі. Польоти організовуватимуть з урахуванням безпекової ситуації та погодних умов.

Затверджений порядок визначає, як ініціювати перевезення, ухвалювати рішення про евакуацію, погоджувати маршрут і забезпечувати медичний супровід пацієнта. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Окрім перевезення пацієнтів, документ передбачає транспортування донорських органів для трансплантації, медичних бригад та необхідного обладнання.

Уряд очікує, що відновлення аеромедичної евакуації допоможе швидше доправляти людей у тяжкому стані до потрібних фахівців. Наразі затверджено організаційний порядок – про початок самих перевезень у повідомленні не йдеться.

👉 Також нагадаємо, що Кабінет Міністрів затвердив єдиний порядок роботи міжвідомчих регіональних команд, які займаються ідентифікацією тіл загиблих.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Вибори президента Болгарії: ЦВК опрацювала всі протоколи

ВАЖЛИВО

Танкери з російським дизелем змінили маршрути замість прямування до США – ЗМІ

ВАЖЛИВО

ЄС і Канада домовилися посилювати тиск на росію та підтримувати Україну

ВАЖЛИВО

Венс назвав війну з Іраном причиною поразки республіканців на виборах

ПОЛІТИКА

У будинку під Києвом тимчасово розміщували мобілізованих перед відправленням на навчання – речник НГУ

ПОДІЇ

Уряд затвердив єдині правила роботи команд, які ідентифікують загиблих

ВЛАДА

Трамп знову назвав вибори у США «нечесними», не надавши доказів

ПОЛІТИКА

Прем’єр Бельгії попросив про відставку після провалу бюджетних переговорів

ПОЛІТИКА

Участь путіна в G20: Каллас закликала не ігнорувати злочини росії в Україні

ВАЖЛИВО

Судитимуть трьох керівників окупаційних «правоохоронних органів» на Луганщині

КРИМІНАЛ

Можливе посилення ударів по Ірану після виборів у США – ЗМІ

ПОЛІТИКА

росія під тиском дефіциту вперше планує відкласти виплату зарплат у міноборони рф – ЗМІ

ПОДІЇ

Україна отримала від ЄС 4,36 млрд євро на підтримку бюджету та оборону

ВАЖЛИВО

Новий закон про ВПО вже діє, а правила ще пишуть

ВПО

На харчування військових планують витратити майже 44 млрд грн: що зміниться у 2027 році

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип