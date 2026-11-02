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Окупанти використали режим тиші біля Олешок для зміцнення позицій – Генштаб

Під час гуманітарної паузи російські війська проводили ротацію, підвозили боєприпаси та посилювали захист доріг від дронів. Сили оборони України, за повідомленням Генштабу, дотримувалися домовленостей і забезпечили умови для проведення місії.

Денис Молотов
Денис Молотов
Окупанти використали режим тиші біля Олешок для зміцнення позицій - Генштаб 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел / російські окупанти

російські підрозділи використали припинення вогню в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині для укріплення позицій і нарощування військового постачання. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у понеділок, 2 листопада.

За даними українського командування, протягом гуманітарної паузи окупанти також здійснювали ротацію особового складу та розширювали антидроновий захист на дорогах.

📢 «За час режиму тиші зафіксовано ротацію російських підрозділів, укріплення позицій, розширення антидронових засобів на дорогах і нарощування логістики, зокрема підвезення боєприпасів», – зазначили в Генштабі.

Водночас українські військові, як наголосили у відомстві, діяли виключно в межах досягнутих домовленостей і забезпечили дотримання режиму припинення вогню, запровадженого для гуманітарної операції.

Допомогу доставили, охочих виїхати евакуювали
Окупанти використали режим тиші біля Олешок для зміцнення позицій - Генштаб
Фото ілюстративне / Генеральний штаб ЗСУ / 02.11.2026

У Генштабі підтвердили, що гуманітарні вантажі дісталися місця призначення. Жителі Олешок, які виявили бажання залишити окуповане місто, повернулися на підконтрольну Україні територію.

Режим тиші діяв із 03:00 27 жовтня до 22:59 1 листопада. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, це був найдовший із 2022 року період припинення вогню, якого дотримувалися обидві сторони.

Маршрут евакуації пролягав через тимчасово окупований Крим, територію росії та Білорусі. Український кордон евакуйовані перетнули на Чернігівщині. Про їхнє повернення шостий президент України В.О. Зеленський повідомив 31 жовтня.

Оголошуючи про завершення режиму тиші, Лубінець зазначив, що сторони виконували взяті на себе зобов’язання щодо гуманітарної операції. Він також повідомив про опрацювання можливостей для продовження подібних гуманітарних заходів, щоб допомагати цивільним і надалі.

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