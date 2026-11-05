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На матчі в Бразилії вилучили понад пів сотні гравців і представників клубів

Поєдинок молодіжних команд «Уберландія» та «Маморе» завершився сутичкою, погрозами арбітру та десятками вилучень. Спочатку повідомлялося про 51 покараного учасника, а з урахуванням двох клубних керівників Reuters наводить цифру 53.

Денис Молотов
Денис Молотов
На матчі в Бразилії вилучили понад пів сотні гравців і представників клубів
Ілюстративне фото з відкритих джерел / матч другого дивізіону чемпіонату штату Мінас-Жерайс серед команд U-20 / Бразилія

У Бразилії матч другого дивізіону чемпіонату штату Мінас-Жерайс серед команд U-20 завершився масовою бійкою. За даними Globo Esporte, арбітр зафіксував 51 вилучення у зустрічі між «Уберландією» та «Маморе».

До цього числа увійшли 43 футболісти та вісім представників тренерських штабів. Водночас Reuters уточнює, що покарали також двох керівників «Уберландії», тож загальна кількість вилучених сягнула 53 осіб.

Матч відбувся 1 листопада на стадіоні «Парке-ду-Сабія» в Уберландії. Це була перша зустріч півфінального протистояння, у якій гості з «Маморе» перемогли з рахунком 3:1.

Сутичка спалахнула на дев’ятій компенсованій хвилині другого тайму, після третього гола гостей. Як зазначив у протоколі головний арбітр Фернандо Патрік, під час святкування футболіст «Маморе» Даві почав жестами й образами провокувати лаву запасних суперника.

Конфлікт переріс у бійку за участю футболістів та представників команд. Через небезпеку суддя припинив зустріч і не зміг показати червоні картки всім порушникам на полі. Вилучення він записав до протоколу.

Погрози судді та наслідки для команд

За повідомленням Globo Esporte, 48 учасників отримали прямі червоні картки за удари суперників руками й ногами під час масової сутички. Ще трьох футболістів вилучили раніше за окремі порушення.

Двоє гравців залишили поле після других жовтих карток. Футболіст «Уберландії» Нетиньйо отримав пряме вилучення за удар кулаком у живіт воротаря «Маморе».

Проблеми виникли ще на початку другого тайму. Після одного з вилучень представники «Уберландії» вибігли на поле, оскаржуючи рішення судді. Матч довелося зупинити приблизно на 40 хвилин.

Арбітр також повідомив про погрози на адресу суддівської бригади й звернувся до поліції. Окремо в матеріалах щодо матчу зафіксували пошкодження роздягальні, якою користувалася команда «Маморе».

Кількість вилучень перевищила показник, наведений на сайті Guinness World Records: 36 осіб у матчі аргентинських клубів «Клейполе» та «Вікторіано Аренас» 27 лютого 2011 року. Водночас на цій сторінці поки немає підтвердження офіційної реєстрації нового бразильського «рекорду».

Після скандального поєдинку «Уберландія» відмовилася від матчу-відповіді. Як повідомило Globo Esporte з посиланням на рішення Федерації футболу Мінас-Жерайс, відмову затвердили 4 листопада. Завдяки цьому «Маморе» вийшов до фіналу та здобув право виступати у вищому дивізіоні своєї вікової категорії наступного року.

Обставини бійки ще розглядатиме спортивний суд штату, який визначить дисциплінарні покарання.

👉 Також нагадаємо, що 30-річний футболіст Хесус де Мігель помер у лікарні вранці 3 листопада. Напередодні нападник «Тенеріфе» зазнав важкого удару в груди під час поєдинку проти «Андорри» та знепритомнів на полі.

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