Окупанти б’ють по Вовчанську з ТОС «Солнцепек» – ОСУВ Хортиця

Російські окупанти продовжують активні наступальні дії майже вздовж усієї лінії фронту. Зокрема ворожі штурми відбуваються на Харківському напрямку. Про це у понеділок, 13 січня, повідомило Оперативне командування “Хортиця” через Telegram.

Згідно з інформацією військових, минулої доби ворог на Харківському напрямку здійснював штурмові дії у районах Вовчанська та Козачої Лопані.

📢 «Росіяни завдали удару по наших позиціях у Вовчанську, застосувавши важку вогнеметну систему ТОС-1А ‘Солнцепек’. Усі атаки були успішно відбиті, погіршення нашого тактичного положення не допущено», – зазначено у повідомленні ОСУВ «Хортиця».

Додамо, що у жовтні минулого року у місті Вовчанськ на Харківщині пролунав потужний вибух. Як повідомлялося, це сталося внаслідок скидання російськими окупантами надпотужної авіаційної бомби.

☝️ Також раніше було повідомлено, що на Сумщині прокуратура розпочала кримінальне провадження у зв’язку з наслідками атаки російського безпілотника на рейсовий автобус, що спричинила травмування цивільних.