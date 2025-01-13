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Окупанти б’ють по Вовчанську з ТОС «Солнцепек» – ОСУВ Хортиця

Денис Молотов
Денис Молотов
Окупанти б’ють по Вовчанську з ТОС «Солнцепек» - ОСУВ Хортиця

Російські окупанти продовжують активні наступальні дії майже вздовж усієї лінії фронту. Зокрема ворожі штурми відбуваються на Харківському напрямку. Про це у понеділок, 13 січня, повідомило Оперативне командування “Хортиця” через Telegram.

Згідно з інформацією військових, минулої доби ворог на Харківському напрямку здійснював штурмові дії у районах Вовчанська та Козачої Лопані.

📢 «Росіяни завдали удару по наших позиціях у Вовчанську, застосувавши важку вогнеметну систему ТОС-1А ‘Солнцепек’. Усі атаки були успішно відбиті, погіршення нашого тактичного положення не допущено», – зазначено у повідомленні ОСУВ «Хортиця».

Додамо, що у жовтні минулого року у місті Вовчанськ на Харківщині пролунав потужний вибух. Як повідомлялося, це сталося внаслідок скидання російськими окупантами надпотужної авіаційної бомби.

☝️ Також раніше було повідомлено, що на Сумщині прокуратура розпочала кримінальне провадження у зв’язку з наслідками атаки російського безпілотника на рейсовий автобус, що спричинила травмування цивільних.

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