Оприлюднили реєстри кандидатів на житлові кредити для переселенців із Луганщини

Йдеться про кандидатів на участь в обласній програмі житлового кредитування. Фінансування передбачене коштом обласного бюджету, а порядок його використання визначений розпорядженнями Луганської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації.

До оприлюднених реєстрів внесено відомості про заявників, які звернулися по кредит відповідно до вимог цієї програми.

❗У повідомленні йдеться саме про реєстри кандидатів, а не про перелік осіб, яким уже видали кошти на купівлю житла.

Які документи регулюють кредитування

Порядок надання пільгових довгострокових кредитів переселенцям із Луганщини затвердили розпорядженням голови ОДА – начальника ОВА від 13 листопада 2025 року №277. Наступного дня документ зареєстрували у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції за №163/947.

Наразі застосовується редакція, затверджена розпорядженням від 16 вересня 2026 року №452. Його державна реєстрація відбулася 21 вересня 2026 року в Харківському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України за №24/24.

Ознайомитися з розпорядженням та завантажити документи можна на офіційному сайті Луганської ОВА.

👉 Також нагадаємо, що Сіверськодонецька міська військова адміністрація здійснила чергові виплати в межах Комплексної програми підтримки громадою Захисників та Захисниць України та членів їхніх сімей. Цього разу загальна сума допомоги становила 461 тис. грн.