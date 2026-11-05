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Оприлюднили реєстри кандидатів на житлові кредити для переселенців із Луганщини

Опубліковано скорочені версії реєстрів внутрішньо переміщених осіб Луганської області, які подали заяви про намір отримати пільговий довгостроковий кредит на придбання житла.

Денис Молотов
Денис Молотов
Оприлюднили реєстри кандидатів на житлові кредити для переселенців із Луганщини
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 05.11.2026

Йдеться про кандидатів на участь в обласній програмі житлового кредитування. Фінансування передбачене коштом обласного бюджету, а порядок його використання визначений розпорядженнями Луганської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації.

До оприлюднених реєстрів внесено відомості про заявників, які звернулися по кредит відповідно до вимог цієї програми.

У повідомленні йдеться саме про реєстри кандидатів, а не про перелік осіб, яким уже видали кошти на купівлю житла.

Які документи регулюють кредитування

Порядок надання пільгових довгострокових кредитів переселенцям із Луганщини затвердили розпорядженням голови ОДА – начальника ОВА від 13 листопада 2025 року №277. Наступного дня документ зареєстрували у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції за №163/947.

Наразі застосовується редакція, затверджена розпорядженням від 16 вересня 2026 року №452. Його державна реєстрація відбулася 21 вересня 2026 року в Харківському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України за №24/24.

Ознайомитися з розпорядженням та завантажити документи можна на офіційному сайті Луганської ОВА.

Оприлюднили реєстри кандидатів на житлові кредити для переселенців із Луганщини 01
Фото ілюстративне / Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 05.11.2026

👉 Також нагадаємо, що Сіверськодонецька міська військова адміністрація здійснила чергові виплати в межах Комплексної програми підтримки громадою Захисників та Захисниць України та членів їхніх сімей. Цього разу загальна сума допомоги становила 461 тис. грн.

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