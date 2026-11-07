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Справа «Карфаген»: генерала СБУ Сергія Дуку взяли під варту

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. Прокуратура наполягала на заставі у 100 млн грн, однак суд визначив меншу суму.

Денис Молотов
Денис Молотов
Справа «Карфаген»: генерала СБУ Сергія Дуку взяли під варту
Фото: суд обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ / генерал СБУ Сергій Дука / 06.11.2026

Слідчий суддя ВАКС 6 листопада ухвалив рішення про тримання Сергія Дуки під вартою з можливістю внесення 65 млн грн застави. Генерал СБУ є підозрюваним у справі «Карфаген». Про рішення повідомила пресслужба суду, передає Українська правда, а також ВАКС на своїй Facebook-сторінці.

📢 «У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені процесуальні обов’язки», – зазначили у ВАКС.

Сторона обвинувачення просила взяти колишнього посадовця під варту, визначивши альтернативну заставу в 100 млн грн. Суд частково задовольнив клопотання прокурора та встановив суму на 35 млн грн меншу.

Що закидають Сергію Дуці

За версією слідства, Дука допомагав імовірному організатору угруповання Андрію Осіпову, відомому під прізвиськом «Кримінал», вирішувати питання у Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора. Сам Дука в матеріалах розслідування фігурує під прізвиськом «Акім».

Під час засідання підозрюваний заперечив свою вину, заявивши про недостатність доказів. Захист також назвав запропоновану прокуратурою заставу у 100 млн грн непомірною. Про позицію сторони захисту повідомляє проєкт Transparency International Ukraine.

Про викриття нової злочинної організації в межах операції «Карфаген» НАБУ та САП оголосили 4 листопада. За даними слідства, її учасники систематично підкуповували високопосадовців правоохоронних органів, щоб забезпечувати безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Антикорупційні органи повідомили про підозри п’ятьом фігурантам. Серед них – працівники правоохоронних органів та особи, яких слідство пов’язує з організацією і виконанням злочинів.

Раніше голова СБУ Олександр Поклад звільнив із посад двох співробітників спецслужби, які стали фігурантами розслідування. У відомстві заявили про сприяння процесуальним діям і зацікавленість в об’єктивному розслідуванні.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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