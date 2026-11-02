Удар по Комишувасі: загинули 24 людини, серед них рятувальники та поліцейські

Унаслідок російських авіаударів по Комишувасі Запорізької області загинули 24 людини, серед них двоє рятувальників і четверо поліцейських. Ще п’ятеро людей поранені, зокрема двоє співробітників ДСНС. Такі оновлені дані оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій увечері 2 листопада.

За словами шостого президента України В.О. Зеленського, російські війська били по селищу від ранку. Під удар потрапила школа, яку використовували для гуманітарних потреб: там щотижня роздавали допомогу місцевим жителям, які залишилися в Комишувасі.

Після першої атаки окупанти завдали повторного удару – ще дев’ятьма авіабомбами. Як повідомив глава держави, вони вдарили по укриттю, де перебували люди.

У своєму зверненні Зеленський називав попередню кількість загиблих – 18. Згодом ДСНС оновила її до 24.

Начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін у попередньому повідомленні також зазначав, що 27 людей вважалися зниклими безвісти. Ці дані були оприлюднені до оновлення кількості загиблих. В останньому наведеному повідомленні ДСНС уточненої кількості зниклих немає.

Повторний удар стався після прибуття екстрених служб

Як повідомив голова ДСНС Андрій Даник, після першої атаки до навчального закладу прибули рятувальники та поліцейські. Коли виникла загроза нового обстрілу, надзвичайники перейшли в укриття. російські війська повторно вдарили по місцю попереднього влучання.

Унаслідок атаки зруйновано спортивну залу та господарську споруду, пошкоджено будівлю навчального закладу. Також знищено пожежно-рятувальний автомобіль.

Загиблі співробітники ДСНС – Денис Коноваленко та Олексій Сущевський. Обом було по 44 роки. Двоє поранених рятувальників перебувають у лікарні.

На місці продовжують шукати людей і ліквідовувати наслідки ударів. За словами Зеленського, до операції залучені військові, рятувальники та сили спеціальних служб. Роботи відбуваються у складних умовах.

Президент висловив співчуття родинам загиблих. Він наголосив, що росія не могла не знати про регулярне надання гуманітарної допомоги в школі, та закликав міжнародних партнерів рішуче відповісти на атаку й підтримувати Україну.

📢 «Потрібна відповідь на це, відповідь від світу. Сильна та жорстка», — заявив Зеленський у зверненні, оприлюдненому також Запорізькою ОВА.

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Того ж дня російський артилерійський обстріл Нікополя на Дніпропетровщині спричинив поранення двох хлопчиків віком чотири та десять років.

👉 Також нагадаємо, що у тимчасово окупованому Луганську 2 листопада під удар потрапили будівлі оператора «лугаком» та Луганської телефонної компанії (ЛТК).