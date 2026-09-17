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До Дня усиновлення представники Луганщини відвідали родини на Кіровоградщині

Денис Молотов
Денис Молотов
До Дня усиновлення представники Луганщини відвідали родини на Кіровоградщині 013
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

У селі Войнівка Кіровоградської області з нагоди Дня усиновлення відбулися зустрічі з родинами, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Представники обласної та місцевої влади разом із почесним консулом Литви поспілкувалися з дітьми й дорослими, обговорили їхні потреби та вручили подарунки.

До візиту долучилися заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська, почесний консул Литовської Республіки в Луганській області Робертас Габулас, начальниця обласної Служби у справах дітей Раїса Родіна та заступниця начальника Лисичанської міської військової адміністрації Олена Литвинюк.

Гості відвідали дитячий будинок сімейного типу Віталія та Юлії Курпасів, прийомну сім’ю Рити Сіротиної, а також малий груповий будинок «Світанок». Серед відвіданих родин — і дитячий будинок сімейного типу Ольги Подгайко, де виховують п’ятьох дітей.

Потреби родин і щоденна турбота про дітей

Під час зустрічей увагу приділили умовам проживання дітей, їхнім успіхам та повсякденним питанням, із якими стикаються дорослі. Окремо обговорили потреби, для розв’язання яких родинам необхідна додаткова підтримка.

Катерина Безгинська подякувала батькам-вихователям, прийомним батькам і працівникам закладів за турботу про дітей та створення середовища, у якому вони можуть відчувати довіру, тепло й власну значущість.

📢 «Ми висловлюємо щиру подяку батькам-вихователям, прийомним батькам та працівникам закладів за їхню щоденну працю, терпіння й любов. Кожна дитина заслуговує на родину – і кожна родина, яка дарує дитині любов, робить країну сильнішою», — зазначила заступниця голови Луганської ОДА Катерина Безгинська.

Подарунки отримали діти, батьки-вихователі та працівники малого групового будинку. Візит також став нагодою особисто ознайомитися з побутом родин і почути від дорослих та малечі про їхнє щоденне життя.

👉 Також нагадаємо, що у Києві відбулися урочистості до Дня фізичної культури та спорту. На зустріч зібралися спортсмени й тренери Луганщини. Учасникам вручили обласні та олімпійські відзнаки за професійні здобутки, підготовку спортсменів і внесок у розвиток спортивного руху.

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