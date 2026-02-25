Україна отримала демарш від США після удару по нафтотерміналу рф

США оголосили демарш Україні через удари по російському чорноморському порту в Новоросійську у листопаді 2025 року. Про це повідомила посол України у США Ольга Стефанішина, передає CNN.

За словами дипломатки, Державний департамент США поінформував, що українські удари по Новоросійськ зачепили американські інвестиції, які реалізуються через Казахстан. Йдеться про пошкодження інфраструктури Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), що є одним із найбільших платників податків на росії.

📢 «Ми чули від Держдепартаменту, що нам слід утримуватися від нападів на американські інтереси», — сказала Стефанішина.

Вона уточнила, що посольство України отримало офіційний демарш — дипломатичне повідомлення від американської сторони. При цьому, за її словами, мова йде саме про економічні інтереси США, а не про загальну заборону ударів по російській військовій чи енергетичній інфраструктурі.

☝️ Новоросійськ є головним російським портом на Чорному морі та важливою військово-морською базою. Місто розташоване приблизно за 100 км по прямій від Керченської протоки та незаконної надбудови окупантів під назвою «кримський міст».

Нагадаємо, 29 листопада 2025 року морські дрони повністю вивели з ладу швартовий пристрій термінала КТК у Новоросійську, через що було зупинено відвантаження нафти. Повідомлялося про знищення одного з трьох нафтоналивних причалів консорціуму.

Раніше Казахстан закликав Україну припинити атаки на нафтовий термінал у Новоросійську. Астана офіційно висловила Києву протест.

👉 Також повідомлялось, що жодні дії України не спрямовані проти Казахстану! Українська держава діє виключно в межах права на самооборону, реагуючи на повномасштабну агресію росії. Про це йдеться у заяві речника Міністерства закордонних справ України.