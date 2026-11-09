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МВФ розпочав роботу в Україні: перегляд програм

Місія на чолі з Гевіном Греєм обговорюватиме з українською владою економічну політику, бюджетні питання та структурні реформи. Зустрічі відбуватимуться у Львові, Варшаві та онлайн.

Денис Молотов
Денис Молотов
МВФ розпочав роботу в Україні: перегляд програм
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ШІ / 09.11.2026

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) 9 листопада розпочала консультації з Україною в межах об’єднаного другого та третього перегляду програми розширеного фінансування EFF. Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано, передає “Інтерфакс-Україна”. Роботу місії очолює Гевін Грей.

МВФ розпочав роботу в Україні: перегляд програм 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ШІ / 09.11.2026

📢 «Дискусії фокусуватимуться на цілях макроекономічної та фіскальної політики влади, так само як і на засадничих структурних реформах», – зазначила Тофано.

За інформацією Національного банку, яку наводить агентство, місія працюватиме у гібридному форматі. Представники України та фонду зустрічатимуться у Львові й Варшаві, а частина фахівців НБУ долучатиметься онлайн.

Сторони оцінять виконання програми та погоджених реформ, а також визначать подальші пріоритети економічної й фінансової політики.

Від перегляду залежить подальше фінансування

За повідомленням Кабінету Міністрів, успішне проходження другого та третього переглядів може відкрити Україні доступ до приблизно $1,67 млрд. Початок консультацій ще не означає схвалення виплати.

Серед питань переговорів – державний бюджет на 2027 рік, стан фінансового сектору, детінізація економіки та залучення міжнародного фінансування на 2027–2028 роки.

Уряд планує доопрацювати проєкт бюджету до другого читання після консультацій із фондом. Важливими залишаються узгодження ключових показників і підтвердження зовнішньої підтримки.

Чинну чотирирічну програму EFF обсягом $8,1 млрд Рада виконавчих директорів МВФ затвердила 26 лютого 2026 року. Вона спрямована на підтримку макроекономічної та фінансової стабільності України й продовження структурних реформ.

У МВФ наголошують, що успішна реалізація програми залежить як від виконання Україною реформ, так і від подальшої фінансової підтримки міжнародних партнерів.

👉 Також нагадаємо, що Шостий президент України В.О. Зеленський підписав закон, який скасовує звільнення від ПДВ для міжнародних онлайн-замовлень вартістю до 150 євро. У картці законопроєкту №16051-1 на сайті Верховної Ради зазначено, що документ повернули з підписом президента 22 жовтня.

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