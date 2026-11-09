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Рютте розповів про домовленість із Зеленським після завершення війни

Генсек НАТО заявив, що вони з шостим президентом України планують «відсвяткувати» завершення війни у Швейцарських Альпах.

Денис Молотов
Денис Молотов
Рютте розповів про домовленість із Зеленським після завершення війни
Фото з відкритих джерел / Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів про неформальний план, який обговорив із шостим президентом України Володимиром Зеленським: після закінчення російсько-української війни зустрітися у горах Швейцарії та разом випити. Про це він сказав в етері нідерландського ток-шоу “Pauw & De Wit”.

Розмова виникла після згадки ведучого про документальний фільм, присвячений колишньому очільнику Альянсу Єнсу Столтенбергу. У стрічці йшлося про його намір вирушити із Зеленським на риболовлю, коли війна завершиться.

Ведучий поцікавився, чи має Рютте подібну домовленість з шостим українським президентом.

📢 «Так, ми нап’ємося у Швейцарських Альпах. Ми сидітимемо на швейцарській горі й добряче нап’ємося. Ось такий у нас план», – відповів генсек НАТО.

На уточнювальне запитання, чи вони вже домовилися про таку зустріч, Рютте відповів ствердно.

Що Рютте говорить про завершення війни

Водночас оцінки генсека НАТО щодо перспектив завершення бойових дій залишаються стриманими. В інтерв’ю Bloomberg він назвав малоймовірною повну перемогу однієї зі сторін та припустив, що війна завершиться мирною угодою, яка передбачатиме компроміс.

Рютте також наголосив: Європа має зберігати пильність щодо російської загрози навіть після припинення бойових дій.

Раніше, виступаючи на оборонному саміті 30 вересня, він заявив, що не бачить безпосередньої загрози території НАТО, та відкинув припущення про неминучу ядерну ескалацію проти країн Балтії.

👉 Також нагадаємо, що США та Україна опрацьовують початкові пропозиції щодо післявоєнної системи безпеки. Вашингтон сподівається на подальший прогрес під час переговорів в Абу-Дабі.

 

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